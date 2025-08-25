¿Quiénes son las exnovias de Lamine Yamal?

Lamine Yamal sorprendió en las últimas horas al confirmar su relación con la cantante Nicki Nicole. Te mostramos quiénes han sido las exnovia del futbolista del Barcelona.
El crack del Barcelona subió una foto abrazando a Nicki, poniéndole fin a los rumores que ya avisaban una relación entre ambos.
Nicki Nicole es una reconocida cantante de música urbana y tiene 25 años de edad.
Pero muchos de los seguidores de Yamal se han preguntado quiénes son sus exnovias y aquí te lo contamos.
Fati Vázquez es la protagonista de la aventura más reciente de Lamine Yamal.
Pese a que nunca se confirmó de manera oficial su relación, miles de internautas asumieron que existió un noviazgo entre ambos.
La diferencia de edad entre ambos fue tema de conversación en redes sociales.
Mientras que Lamine tenía 17 años, Fátima cumplió 30. 13 años de diferencia entre el jugador y la modelo.
Vásquez es una creadora de contenido redes sociales como Instagram y Youtube.
Cuenta con más de 1 millón de seguidores en la plataforma de videos, donde habla de varios temas a su audiencia.
Otra de las relaciones del jugador y la más polémica fue con Alex Padilla.
Se trata de la primera novia oficial que se le conoció a Lamine Yamal a sus 17 años, pero la relación duró menos de lo esperado.
La misma llegó a su final por una supuesta infidelidad por parte de la bella joven.
Todo surgió durante la transmisión en directo en TikTok de uno de los amigos de Padilla, quien junto a ella se encontraban respondiendo comentarios de sus seguidores.
En el audiovisual se puede ver cuando la chica se sienta en la piernas de otro joven. Esa acción le dio la vuelta al mundo y le puso fin a su relación con el jugador del Barcelona.
Yamal ahora busca rehacer su vida con la cantante Nicki Nicole.