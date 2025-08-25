  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

¿Quiénes son las exnovias de Lamine Yamal?

De vivir una infidelidad, a salir con una dama 13 años mayor que él; estas son las exnovias de Lamine Yamal

  • 25 de agosto de 2025 a las 10:27
¿Quiénes son las exnovias de Lamine Yamal?
1 de 16

Lamine Yamal sorprendió en las últimas horas al confirmar su relación con la cantante Nicki Nicole. Te mostramos quiénes han sido las exnovia del futbolista del Barcelona.

Fotos: Cortesía.
¿Quiénes son las exnovias de Lamine Yamal?
2 de 16

El crack del Barcelona subió una foto abrazando a Nicki, poniéndole fin a los rumores que ya avisaban una relación entre ambos.
¿Quiénes son las exnovias de Lamine Yamal?
3 de 16

Nicki Nicole es una reconocida cantante de música urbana y tiene 25 años de edad.
¿Quiénes son las exnovias de Lamine Yamal?
4 de 16

Pero muchos de los seguidores de Yamal se han preguntado quiénes son sus exnovias y aquí te lo contamos.

¿Quiénes son las exnovias de Lamine Yamal?
5 de 16

Fati Vázquez es la protagonista de la aventura más reciente de Lamine Yamal.
¿Quiénes son las exnovias de Lamine Yamal?
6 de 16

Pese a que nunca se confirmó de manera oficial su relación, miles de internautas asumieron que existió un noviazgo entre ambos.
¿Quiénes son las exnovias de Lamine Yamal?
7 de 16

La diferencia de edad entre ambos fue tema de conversación en redes sociales.
¿Quiénes son las exnovias de Lamine Yamal?
8 de 16

Mientras que Lamine tenía 17 años, Fátima cumplió 30. 13 años de diferencia entre el jugador y la modelo.
¿Quiénes son las exnovias de Lamine Yamal?
9 de 16

Vásquez es una creadora de contenido redes sociales como Instagram y Youtube.
¿Quiénes son las exnovias de Lamine Yamal?
10 de 16

Cuenta con más de 1 millón de seguidores en la plataforma de videos, donde habla de varios temas a su audiencia.
¿Quiénes son las exnovias de Lamine Yamal?
11 de 16

Otra de las relaciones del jugador y la más polémica fue con Alex Padilla.

¿Quiénes son las exnovias de Lamine Yamal?
12 de 16

Se trata de la primera novia oficial que se le conoció a Lamine Yamal a sus 17 años, pero la relación duró menos de lo esperado.
¿Quiénes son las exnovias de Lamine Yamal?
13 de 16

La misma llegó a su final por una supuesta infidelidad por parte de la bella joven.

¿Quiénes son las exnovias de Lamine Yamal?
14 de 16

Todo surgió durante la transmisión en directo en TikTok de uno de los amigos de Padilla, quien junto a ella se encontraban respondiendo comentarios de sus seguidores.
¿Quiénes son las exnovias de Lamine Yamal?
15 de 16

En el audiovisual se puede ver cuando la chica se sienta en la piernas de otro joven. Esa acción le dio la vuelta al mundo y le puso fin a su relación con el jugador del Barcelona.

¿Quiénes son las exnovias de Lamine Yamal?
16 de 16

Yamal ahora busca rehacer su vida con la cantante Nicki Nicole.
Cargar más fotos