Fichajes: Se va del Real Madrid, nuevo jugador en Barcelona y un gigante busca a Donnarumma

Axel Disasi ha llegado a un acuerdo con el Bournemouth para un contrato que se extiende hasta junio de 2029 con opción a un año más. El jugador está interesado en el traspaso: el Bournemouth y el Chelsea están en conversaciones. El Chelsea valora a Disasi en más de 30 millones de euros, mientras que el Bournemouth actualmente lo valora en 20 millones. Negociaciones en curso, más novedades en los próximos días.