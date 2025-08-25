Fichajes: Se va del Real Madrid, nuevo jugador en Barcelona y un gigante busca a Donnarumma

A menos de una semana del cierre; así se mueve el mercado de fichajes en el fútbol internacional.
Piero Hincapié considera muy atractivo el proyecto del Arsenal y está interesado en el traspaso. Las conversaciones iniciales han comenzado por parte de los jugadores y no se espera que los términos personales sean un problema. Todavía no hay ofertas, ya que las salidas de Kiwior-Porto y Zinchenko son una parte importante del dominó, informa Fabrizio Romano.
El Sevilla está en conversaciones para fichar a Nathan Patterson en un préstamo por una temporada procedente del Everton. (Fuente: Sky Sports)
Newcastle ha visto una oferta de £50 millones por Jorgen Strand Larsen rechazada por los Wolves. Las Urracas ven al jugador de 25 años como un potencial reemplazo de Callum Wilson, informa David Ornstein.
Rodrygo ha dicho a sus agentes que busquen un nuevo club este verano, informa Mario Cortegana. El jugador no quiere seguir en el Real Madrid, City y Arsenal están interesados.
Crystal Palace es uno de los varios clubes que han preguntado por un préstamo para Conor Gallagher, informan desde Inglaterra. Simeone le buscaría una salida.
Kobbie Mainoo (19 años) está abierto a abandonar el Manchester United este verano luego de no acordar una renovación de su contrato, el jugador quiere irse ya sea como cedido o de forma permanente y varios clubes ya han preguntado por sus condiciones de traspaso.
El Manchester United ha rechazado la oportunidad de fichar al adolescente del Chelsea Tyrique George en un intercambio que involucra a Alejandro Garnacho, confirma Mail Sport.
Brendan Rodgers es el principal objetivo del Nottingham Forest cuando busquen un nuevo entrenador, indica Sun Sports.
El Bayern ha llegado a un acuerdo con Nicolas Jackson. Se están llevando a cabo conversaciones con el Chelsea para llegar a un acuerdo, y el campeón alemán quiere un préstamo.
El Real Betis y el Manchester United están hoy en conversaciones para cerrar el traspaso de Antony. Todas las partes esperan que se pueda llegar a un acuerdo para que el brasileño regrese a España, indcan desde Inglaterra.
El Manchester City está dispuesto a hacer una € oferta de 30 millones al PSG por Gianluigi Donnarumma. Los dos clubes quieren llegar a un acuerdo en los próximos días.
El Olympique de Marsella está interesado en fichar a Dani Ceballos como objetivo soñado para el centro del campo. Se produjeron las primeras conversaciones, no fue un acuerdo fácil con el Real Madrid, pero el Olympique de Marsella lo está intentando. Se está discutiendo préstamo con opción a compra.
La Roma espera persuadir al Liverpool para que acepte una oferta de préstamo por Kostas Tsimikas, pero se enfrentará a la competencia del Marsella, informan desde Italia.
Rasmus Hojlund y el Nápoles han llegado a un acuerdo básico sobre su salario. También se han producido avances en las negociaciones entre los clubes.
Artem Dovbyk está a punto de fichar por el Villarreal CF. La AS Roma está en negociaciones avanzadas para una cesión con opción de compra. Como parte del acuerdo en negociación, el club español cubriría el salario completo de Dovbyk.
Axel Disasi ha llegado a un acuerdo con el Bournemouth para un contrato que se extiende hasta junio de 2029 con opción a un año más. El jugador está interesado en el traspaso: el Bournemouth y el Chelsea están en conversaciones. El Chelsea valora a Disasi en más de 30 millones de euros, mientras que el Bournemouth actualmente lo valora en 20 millones. Negociaciones en curso, más novedades en los próximos días.
Según Nicolo Schira, Yunus Musah está muy cerca de ser nuevo jugador de la Atalanta. Al estadounidense llegaría procedente del Milan y se le ha ofrecido firmar hasta 2029 con la opción de ampliar su contrato un año más.
El Borussia Dortmund está cerca de un acuerdo con el Wolverhampton Wanderers por Fabio Silva. El traspaso propuesto ronda los 25 millones de euros.
Iñaki Peña se va al Elche. El portero jugará la próxima temporada en el Elche en calidad de cedido. Antes de la cesión Iñaki Peña ha ampliado su contrato con el Barcelona hasta 2029. Con el dinero que libera Iñaki Peña, el Barcelona inscribirá (refuerzo) a Szczesny en primer lugar que será ya el portero suplente para el partido del próximo domingo.