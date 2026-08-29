Silvio Rudman sobre Alajuelense: "Ahora pienso en Estrella Roja, después va tocar en ellos"

La Paz, Honduras.- El técnico argentino Silvio Rudman le ha dado un gran valor al triunfo de su equipo Marathón en casa del Génesis, más por la reacción que tuvieron sus jugadores cuando tenían el marcador adverso. Rudman también explicó por qué tantos cambios en su alineación, lo difícil que fue la cancha del estadio Suazo Cordova y lo que se viene en el torneo. Uno de los temas que más se habla en la institución verdolaga es el partido que tendrán en cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf, aunque para el DT asegura ir al 'dia a día' y que por los momentos solo piensa en el Estrella Roja, su próximo rival en el torneo local.

Sobre el partido

Hoy el partido para nosotros fue muy importante, en lo cual le ganamos a un rival fuerte que se hace sentir acá en su cancha. Y bueno, hoy la verdad que el equipo tuvo un orden, el equipo tuvo mucha intensidad, tuvo mucha dinámica. Más allá de ir en un resultado, un 1-0 abajo, el equipo en el segundo tiempo mostró valentía, mostró que el objetivo era gana y creo que fuimos un claro ganador de esta tarde. La remontada

Sí, habíamos tenido una pérdida en el primer tiempo, en el cual nos fuimos en el segundo tiempo con una desventaja, pero creo que en el segundo tiempo el equipo mantuvo siempre un orden, un factor fundamental que le pudimos hacer el gol rápido antes de los cinco minutos y después de ahí yo creo que fue todo de Marathón, con buena intensidad, con dinámica, con buen despliegue, con un equipo ofensivo. Hoy ganamos un partido importantísimo en esta cancha que el rival se hace sentir y que nosotros lo que destacó mucho es el volumen de juego, el tema de correr, de meter, que nunca se negocia en el Marathón. Sobre la cancha y jugadores que no viajaron

Algunos jugadores que todavía no están al 100%, como bien lo decís, como Jairo, como Elis, el mismo Farioli que hizo el viaje con nosotros, pero había tres o cuatro jugadores que andaban con alguna dolencia y no los hicimos participar, pero la mayoría de los jugadores realmente, como yo le digo, hay que empezar en el día a día. Hoy nos abocamos al torneo local, a una cancha, como bien lo decís, sintética, difícil. Nada que decir de la cancha, lo que yo le dije a los muchachos es que había que adaptarse, jugábamos de visitante y había que jugar de la mejor manera, la entrega, el sacrificio siempre estuvo y después por momentos hicimos buen fútbol.

Otro Marathón en el segundo tiempo

Siempre la intensidad, la dinámica, realmente no importa en qué cancha juguemos, que el objetivo, claro, es ir a presionar bien alto, como bien lo decís, de entrada el equipo se mostró sólido y bueno, creo que fue un segundo tiempo muy bueno para nosotros, en lo cual pudimos hacer el empate, después tuvimos la posibilidad, hicimos el segundo gol en una presión de Bueso, que la concluyó muy bien y bueno, y después seguimos siempre pensando en el arco rival. Pelea en la parte alta

Se mantiene, yo creo que el fútbol hondureño ha crecido muchísimo, hay mucha variedad entre muchos equipos, todos los rivales se hacen fuertes y hoy Génesis fue un digno rival, que está bien dirigido, pero nosotros plasmamos un juego importante, ordenado y pegamos en el momento justo. Alajuelense, rival en Copa Centroamericana

La verdad, soy honesto, lo que pienso ahora es disfrutar el día de hoy, sacamos tres puntos importantísimos de visitantes, sobre un equipo que juega bien al fútbol, en una cancha que realmente es difícil sacar puntos y ahora lo que nos vamos a abocar es en el partido que tenemos el próximo fin de semana de local contra Estrella Roja. Después de ahí ya nos va a tocar pensar en Arajuelense que es el tricampeón de la competencia y es un equipo que nosotros respetamos mucho.