“Siempre me manda mensajes de cariño”: La estrella del Real Madrid que fue dirigida por Reinaldo Rueda

Tras haber culminado su etapa en Honduras al disputar los duelos de la fase de grupos de la justa mundialista, la carrera del colombiano en los banquillos no hizo más que crecer.

Sin embargo, aquella primera vez de Vini bajo las órdenes del hoy seleccionador nacional de Honduras no tuvo un grato recuerdo, pues minutos después el colombiano tuvo que reemplazarlo por la expulsión del arquero Muralha. Aquella acción generó la molestia del brasileño.

Pero a pesar del desaire con su entrenador, la relación entre Rueda y Vinicius avanzó muy bien hasta el punto de intercambiarse muestras de afecto y elogios.

“Siempre es especial encontrar personas que aportaron en mi vida. Principalmente en mi inicio de carrera, que tienes que desarrollarte lo más rápido posible y con la presión, siempre me ayudó, siempre habló conmigo, no solo hoy que nos enfrentamos. Siempre me manda mensajes de cariño para que yo siga teniendo buenos partidos”, dijo Vinicius en noviembre de 2021 luego de verse las caras con Rueda en un partido eliminatorio entre Brasil y Colombia.