Semifinales de la Liga MX: Cruces y eligen a la favorita para quedarse con el campeonato

Ciudad de México, México.- El Cruz Azul del entrenador argentino Nicolás Larcamón derrotó ayer domingo por 3-2 a las Chivas de Guadalajara de su compatriota Gabriel Milito y se clasificó para las semifinales del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Cruz Azul se enfrentará en las semifinales con Tigres, que este sábado goleó por 5-0 al Tijuana y ganó la serie de cuartos con un global de 5-3.El uruguayo Gabriel Fernández, Jeremy Márquez y Carlos Rodríguez convirtieron hoy por los Azules, en tanto que Code Cawll y Bryan González lo hicieron por el Guadalajara.

Las Chivas, obligadas a ganar porque con un empate quedaban eliminadas, salieron a buscar gol y apenas en el minuto 8 tomaron ventaja con un gol de Cawella pase de Roberto Alvarado. Los Azules mantuvieron el orden y a partir de ahí atacaron en busca de la igualada, que consiguieron en el 14, cuando Jeremy Márquez le puso un balón a Fernández, letal con un golpe de zurda, el 1-1. El Guadalajara de Milito insistió en su actitud de no respetar al rival, lo trató de tú y en el 35 lo lastimó con un gol de Bryan González quien aceptó una asistencia de Cawell y de derecha puso el 1-2, que en ese momento ponía a Chivas en la semifinal. Cruz Azul se fue al ataque en busca de la igualada, presionó y en el 72 empató con un gol de Márquez, de derecha, a pase de Carlos Rodríguez. El duelo aumentó de intensidad con el Guadalajara en busca del gol necesario para acceder a la semifinal y los Azules atentos a defender. Jesús Orozco cometió una falta en el área y Guadalajara se puso con todo a favor para ganar. Javier 'Chicharito' Hernández, máximo anotador de la selección mexicana, cobró la pena máxima en el minuto 86, envió el balón por encima para confirmar que a sus 37 años tiene poco que aportar como futbolista profesional.

Los últimos minutos fueron de vértigo con un Chivas adelantado en busca del gol que necesitaba para acceder a la semifinal y un Cruz Azul bien plantado en defensa del empate. Chivas dejó espacios atrás y Cruz Azul confirmó el triunfo con un gol de Rodríguez a pase de Gabriel Fernández. Con dos goles del argentino Juan Brunetta, uno de su compatriota Nicolás Ibáñez, uno de Ozziel Herrera y el otro de Juan Pablo Vigón los Tigres se sacudieron una desventaja de 0-3 en el partido de ida y ganaron la serie por 5-3. En la otra semifinal, el campeón Toluca, que eliminó por 2-1 a Juárez, se enfrentará con Monterrey, equipo del español Sergio Ramos. Dirigidos por el español Domenec Torrent, los Rayados perdieron este sábado por 1-2 ante América, pero lo eliminaron al ganar la serie con global de 3-2. Poco después el campeón Toluca del entrenador argentino Antonio Mohamed empató sin goles con el Juárez FC y se clasificó a la semifinal del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano, al ganar la serie por 2-1.

Semifinales de Liga MX