Legionario hondureño Nayrobi Vargas marca su primer gol con el Mainz de Alemania

Nayrobi Vargas fue decisivo en el encuentro de la Regionalliga Südwest o cuarta división de Alemania luego de definir de zurda frente al arco rival

Maguncia, Alemania- Uno de los legionarios jóvenes en Honduras con mucho potencial en Europa es Nayrobi Vargas y este domingo 30 de noviembre fue protagonista en Alemania.

El imponente delantero de 19 años anotó su primer gol de la temporada y le dio el triunfo alMainz 05 II sobre Hessen Kassel, duelo que terminó 2-1.

Nayrobi Vargas fue decisivo en el encuentro de la Regionalliga Südwest o cuarta división de Alemania luego de definir de zurda frente al arco rival.

Mainz 05 II subió a la tercera posición en 19 jornadas, tiene 34 puntos y su siguiente compromiso será el viernes 5 de diciembre frente al Kickers Offenbach.

Nayrobi Vargas estuvo recientemente con la Sub-21 en los Juegos Centroamericanos en Guatemala, además cuenta con procesos Sub-17 y Sub-20.

Además, en octubre fue parte de la convocatoria de la Selección de Honduras frente a Costa Rica y Haití por la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.

