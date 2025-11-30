Legionario hondureño Nayrobi Vargas marca su primer gol con el Mainz de Alemania

Maguncia, Alemania- Uno de los legionarios jóvenes en Honduras con mucho potencial en Europa es Nayrobi Vargas y este domingo 30 de noviembre fue protagonista en Alemania.

El imponente delantero de 19 años anotó su primer gol de la temporada y le dio el triunfo alMainz 05 II sobre Hessen Kassel, duelo que terminó 2-1.

Nayrobi Vargas fue decisivo en el encuentro de la Regionalliga Südwest o cuarta división de Alemania luego de definir de zurda frente al arco rival. Mainz 05 II subió a la tercera posición en 19 jornadas, tiene 34 puntos y su siguiente compromiso será el viernes 5 de diciembre frente al Kickers Offenbach.