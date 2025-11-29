  1. Inicio
Tabla de posiciones de LaLiga de España: Barcelona no falla y se baja a Real Madrid

El FC Barcelona no falló ante el Alavés y logró sacar un triunfo para ponerse en la cima de LaLiga española

  • 29 de noviembre de 2025 a las 10:46
Dani Olmo fue pieza clave en el triunfo del Barcelona.

 Foto: EFE

Barcelona, España.- Con doblete de Dani Olmo y gol solitario de Lamine Yamal, el Barclelona venció 3-1 al Alavés en el Spotify Camp Nou por la fecha 14 de LaLiga de España.

Un resultado que lo coloca en el liderato del torneo doméstico con 34 puntos, sacando una ventaja importante de dos unidades sobre el Real Madrid (32 pts), equipo que juega mañana ante el Girona.

Barcelona derrota al Alavés y se coloca como líder de la liga española

Del mismo modo, el club azulgran se alejó a cinco unidades del Villarreal (3°-29 pts). El submarino amarillo es la gran sorpresa de España y se mantiene peleando por el liderato.

Otro equipo que se mete en la pelea es el Atlético de Madrid que hoy podría escalar al tercer lugar si vence al Real Oviedo, equipo que va en el último lugar con solo 9 unidades.

Más abajo, en puestos de Europa League están Real Betis y Espanyol, ambos con 21 unidades. Getafe es séptimo con 20 y Bilbao completa los puestos de Conference League en la octava posiciones con 17 puntos.

Tabla de posiciones de LaLiga

El Levante de Kervin Arriaga juega en estos momentos contra el Bilbao y esta obligado a ganar en casa para salir de la zona del descenso.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

