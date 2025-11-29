Tabla de posiciones de LaLiga de España: Barcelona no falla y se baja a Real Madrid

Barcelona, España.- Con doblete de Dani Olmo y gol solitario de Lamine Yamal, el Barclelona venció 3-1 al Alavés en el Spotify Camp Nou por la fecha 14 de LaLiga de España. Un resultado que lo coloca en el liderato del torneo doméstico con 34 puntos, sacando una ventaja importante de dos unidades sobre el Real Madrid (32 pts), equipo que juega mañana ante el Girona.

Del mismo modo, el club azulgran se alejó a cinco unidades del Villarreal (3°-29 pts). El submarino amarillo es la gran sorpresa de España y se mantiene peleando por el liderato. Otro equipo que se mete en la pelea es el Atlético de Madrid que hoy podría escalar al tercer lugar si vence al Real Oviedo, equipo que va en el último lugar con solo 9 unidades. Más abajo, en puestos de Europa League están Real Betis y Espanyol, ambos con 21 unidades. Getafe es séptimo con 20 y Bilbao completa los puestos de Conference League en la octava posiciones con 17 puntos. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Tabla de posiciones de LaLiga