Selección Sub-20 de Honduras sostendrá amistoso de lujo en España ante el FC Barcelona

El combinado catracho, dirigido por Orlando López , ya conoce a sus rivales para la fase de grupos del clasificatorio. Honduras quedó ubicada en el Grupo C junto a Panamá, Canadá y Jamaica , en una zona que promete ser bastante exigente.

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección Sub-20 de Honduras continúa afinando detalles para disputar el Campeonato de Concacaf de la categoría, torneo que entregará boletos tanto para el Mundial Sub-20 de 2027 como para los Juegos Olímpicos .

Por su parte, el Grupo A estará conformado por Estados Unidos, Cuba, El Salvador y Haití, mientras que en el Grupo B competirán México, Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda.

La competencia se desarrollará en México entre el 24 de julio y el 9 de agosto. Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a los octavos de final, además de los dos mejores terceros lugares.

Los cuatro semifinalistas obtendrán el pase a la Copa Mundial Sub-20 de 2027, que se jugará en Azerbaiyán y Uzbekistán. Además, el campeón del torneo asegurará un cupo a los Juegos Olímpicos, tomando en cuenta que Estados Unidos ya tiene su clasificación garantizada por ser sede olímpica.

Como parte de su preparación, la Federación de Fútbol de Honduras confirmó varios partidos amistosos en España frente a clubes de gran nivel. La “H” juvenil se medirá al Elche, Levante y Barcelona en una gira que servirá para que el plantel agarre foguero antes de comenzar su participación en el certamen.

El primer encuentro será el 31 de mayo ante Elche en el complejo Albir Garden. Luego, Honduras enfrentará al Levante el 3 de junio en el mismo escenario.