Se conoce la gravedad de la lesión de Jorge Benguché ¿será baja de Olimpia ante Firpo?

Tegucigalpa, Honduras.- Olimpia recibió una noticia alentadora de cara a uno de los partidos más importantes de su calendario internacional. El conjunto merengue se prepara para enfrentar al FIRPO de El Salvador en la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana, una serie en la que estará en juego el boleto a las semifinales y la clasificación a la próxima Champions de Concacaf. El equipo dirigido por Eduardo Espinel afrontará este compromiso con algunas bajas importantes producto de las lesiones que han afectado al plantel durante las últimas jornadas del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras. Los blancos deberán encontrar soluciones para llegar en las mejores condiciones a una eliminatoria que puede marcar su temporada.

Olimpia ya perdió por lesión a Jamir Maldonado y Michaell Chirinos, quienes sufrieron problemas físicos durante el partido contra Olancho FC disputado en el Estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa. Ambos futbolistas se sumaron a una lista de ausencias que obliga al cuerpo técnico a manejar con cuidado las cargas de sus jugadores. El duelo contra FIRPO representa una oportunidad importante para el conjunto capitalino, ya que además de buscar avanzar a las semifinales de la Copa Centroamericana, Olimpia tiene como uno de sus grandes objetivos conseguir la clasificación a la Champions de Concacaf. Para ello, deberá superar una serie que comenzará este jueves y que tendrá su primer capítulo en territorio salvadoreño.