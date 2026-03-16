Samuel García amenaza a Motagua y se muestra inconforme con la convocatoria de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La primera convocatoria del técnico español José Francisco Molina al frente de la Selección de Honduras ya comenzó a generar polémica en el entorno del fútbol hondureño. El estratega presentó el listado de futbolistas para el amistoso internacional ante la selección de Perú, programado para el próximo 31 de marzo, pero la ausencia de jugadores de algunos clubes no pasó desapercibida. Uno de los dirigentes que reaccionó con mayor dureza fue Samuel García, mandamás del Olancho FC, quien cuestionó que ningún futbolista de su equipo haya sido tomado en cuenta, pese al buen momento que atraviesa el club en el torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

El dirigente no solo criticó la convocatoria del seleccionador español, sino que también lanzó fuertes señalamientos sobre el manejo del fútbol hondureño, asegurando que las decisiones dentro de la liga responden a intereses y enemistades entre dirigentes. Además, García aprovechó para referirse al presente deportivo de su equipo y lanzó un mensaje picante previo a su próximo compromiso ante el Motagua, asegurando con confianza que el conjunto olanchano buscará quitarle el invicto en el actual campeonato, esto tras habérselo quitado a Real España en la última jornada.

Declaraciones de Samuel García

Un nuevo proceso, nuevos entrenadores, pero parece que viene más de lo mismo, ¿no? Sí, mire, a ver si llamaron a algún jugador de Potros y estamos en cuarto lugar. Son delincuentes; el español más, es delincuente. A él lo trajeron para delinquir aquí en Honduras. ¿Pero sigue molestando o ya se resignaron desde el lado del Olancho FC, presidente? No, resignarme no. Yo no me voy a resignar jamás. Siempre les voy a decir las verdades. Lo que pasa es que uno sabe a quién decirle las cosas. Por ejemplo, a todos los de la corporación yo no puedo decirles nada, no me entrevistan ni nada, porque saben que yo les voy a decir la verdad. Ahora que también el presidente de Marathón se metió en esa misma línea, ¿ellos también están con cero jugadores convocados? Yo no he visto bien la lista, pero sí me dijeron que no habían convocado a ninguno de Potros. Son enemistades las que han echado, sigue el mismo equipo de delincuentes manejando la Liga Nacional.