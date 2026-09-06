Salomón Nazar lanza contundente autocrítica tras otra derrota de UPNFM: “Ha sido desastroso”

El técnico de los Lobos reconoció que su equipo está lejos del nivel esperado y asumió la responsabilidad por el mal inicio de torneo. Nazar también explicó las dificultades que ha enfrentado para consolidar un once, en medio de una renovación de plantilla y varias bajas por lesión.

San Pedro Sula, Honduras.- Tras el pitazo final en el estadio Morazán, Salomón Nazar no escondió su preocupación por el complicado momento que atraviesa la UPNFM . El conjunto universitario volvió a perder, esta vez ante Real España , y continúa sin conocer la victoria en el campeonato.

En conferencia de prensa, el estratega universitario habló sobre el rendimiento de su equipo, la falta de gol, los errores individuales y la posibilidad de que su puesto esté en riesgo. Además, adelantó que la UPNFM deberá reaccionar de inmediato, pues el próximo domingo tendrá una nueva oportunidad ante Choloma .

Consultarle el análisis que le deja este partido, profe, también qué opinión le merece la parte arbitral. Por ahí, en algunos momentos, parece haber estado un poco inconforme.

Sin duda que fue un mal partido de ambos clubes, pero peor el de nosotros, que se definió por dos errores individuales. De ahí, un ida y vuelta sin mucha trascendencia. Con mucho pesar porque no hemos podido recomponer el funcionamiento del club, no hemos podido ganar, es el único equipo que no ha ganado. Hemos renovado el plantel prácticamente un 80% y hemos tenido una serie de inconvenientes, pero no es ningún pretexto. Hemos cambiado, hemos hecho un montón de variantes y nos cuesta consolidar el funcionamiento del once.

¿Y de los árbitros?

Sin comentarios.

Después de la renovación de esta UPN, que no se sabe si fue por lo económico o porque ya había que hacer un movimiento de reciclaje, ¿ha sido el equipo más flojo que ha armado Salomón Nazar? ¿O afectó estar metido en la política?

Este año ha sido el peor, creo yo. Llegué al equipo porque estaba peleando el descenso, nos salvamos. Luego, en el torneo anterior, hicimos un buen equipo, pero tampoco pudimos clasificar. Renovamos, trajimos buenos jugadores, pero la figura más importante está lesionada de entrada, en el caso de Marcelo Santos, de Villafranca y de José García. Son jugadores que iban a ayudar al club en el torneo. Pero no hay ninguna justificación para no poder tener un buen rendimiento.

Sin duda que, en lo personal, ha sido el peor arranque de este torneo. Normalmente con este equipo he clasificado, he estado en semifinales, pero ahora ha sido desastroso. El responsable soy yo y vamos a ver qué pasa el resto del torneo.

El tema es que son pocos partidos y apremia esto porque, de acuerdo al formato, los últimos dos de cada grupo pelean el descenso.

Hay jugadores que están lesionados, pero en cuanto a nombres, es una plantilla que podría dar bastante más. ¿A qué se cree que se debe el mal funcionamiento de la UPN?

No le hemos podido encontrar la vuelta al equipo. Nos ha costado y hemos tenido variantes, y no hemos podido encontrar esa sintonía para que el equipo funcione. Hemos gestionado un montón de situaciones para mejorar la parte anímica y lo deportivo. En lo económico no hay problema porque es un club que cumple. No hay ninguna justificación para que estemos jugando mal.

Pese a la buena inyección que tuvo el plantel en cuanto a lo económico para este torneo, ¿teme que su salida pueda estar cerca?

Claro que sí, estamos últimos, pero faltan encuentros. Yo sé que vamos a levantar. A veces cuesta cuando se hace una renovación de un plantel y estamos apostando a eso. Hay que trabajar duro para que las cosas cambien.

Los técnicos dependen de los resultados. Por trabajo no nos quedamos y hemos intentado todo. Pero falta algo que haga que el equipo tenga una mejor alma para combatir los partidos, que tengamos un mejor fútbol. A pesar de que hoy perdimos, no le hicimos tan mal. Pero necesitamos hacer goles y nos está costando también.

¿La parte de los goles es la que más le preocupa o le ocupa al equipo actualmente?

No, nos preocupa todo. Hoy dos errores puntuales, individuales, definieron el partido, así que tenemos que mejorar en todas las líneas.