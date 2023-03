Salomón Nazar tras perder ante Olancho FC: “Estoy con pena con la afición porque merecen mejores resultados”

“Lo de hoy es probablemente el peor partido del equipo en lo que va del torneo. Nos costó mucho, no tuvimos buena actitud, no se nos dieron las ideas para penetrar al rival y estábamos temerosos para buscar el gol, así difícilmente se puede ganar un partido. No hay pretexto, nos han ganado bien, debemos trabajar y hacer algunos cambios para tratar de mejorar el rendimiento del club”, mencionó.

En ese sentido, continuó explican que “es el once que tenemos y no le busquen más, el tema es así: son los jugadores que tienen el nivel para estar en ese once y claro, hoy fue un mal partido y por eso no vamos a culpar a ese once, aquí el responsable soy yo y obviamente vamos a tener que reivindicarnos el próximo sábado para tener posibilidades de clasificar”.