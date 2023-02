Salomón Nazar revela cual es el equipo a vencer en el torneo y elogia al ‘Chelito’ Martínez

Para uno como entrenador las expectativas son iguales, se busca ganar y tratar de hacer de la mejor manera las cosas, obviamente la exigencia de un equipo como Marathón y la ausencia de títulos es más compleja esa situación, estamos haciendo un buen esfuerzo, no es fácil pero hay un fuerte apoyo de la directiva, hay un buen grupo de jugadores y vamos viendo poco a poco, mejorando y sumando. Hay objetivos claros que nos hemos planteado con los muchachos y no tenemos ninguna queja, le están poniendo en los entrenamientos, comprometidos, falta seguir ganando y ponernos en los primeros lugares.

Olimpia ha sido el rey en los últimos torneos... ¿es un desafío destronar al Olimpia?

Sin duda el Olimpia tiene mejor plantel en la Liga, tiene una gran afición, tiene una buena junta directiva y tiene una economía muy sana, eso lo hace más fuerte, pero estoy entrenando un equipo que compita, no solo contra Olimpia, me gusto mucho el equipo en el partido ante Olimpia porque no se achicó, lo hizo muy bien, es la idea que el equipo tenga una buena personalidad para jugar buen fútbol, intenso, ordenado y que pueda competir con cualquier equipo, no solamente contra Olimpia que es el equipo a vencer.

Marathón, ante Olimpia y Real España jugó grandes partidos...

Sí, es importante, igual representan tres puntos todos, pesa mucho el hecho de poder rentar los clásicos con mucho aplomo y sin temor a buscar un partido para ganarlo, el equipo lo ha hecho, contra Real España me gustó sobre todo la actitud y al final terminamos ganando, no va a ser fácil pero esa conducta queremos a lo largo del torneo.