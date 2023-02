¡Rompiendo récords! La Kings League obtiene más views en TikTok que las principales ligas de Europa

El histórico éxito de la Kings League no ha pasado desapercibido para su presidente Gerard Piqué, quien fiel a su estilo reaccionó en su cuenta de Twitter posteando la frase “un circo”, acompañando el mensaje de la publicación con los datos.

Dicho mensaje de Piqué es una clara respuesta al presidente de La Liga de España, Javier Tebas, quien en su momento comparó a la Kings League con un circo.

“La Kings League es un circo, es como si comparas La Liga con Pasapalabra (popular juego en España). Yo creo que es un circo. No es tema de captar público joven o no. He leído que se compara y se equivocan. Twitch es una red social abierta, gratis, en el fútbol hay que pagar todos los meses y eso hace que sea muy diferente”, dijo el dirigente del fútbol español.

“Pasapalabra tiene mucha audiencia, pero es televisión en abierto, horarios diferentes... Todo diferente. Lo único que se parece es que hay un balón que se mete en un campo como el de LaLiga Promises. El enigma, todas estas cosas... Como circo me gusta, pero no es comparable con la industria del fútbol”, remarcó Tebas el 9 de enero.