Kervin Arriaga explota contra el Tato García: “Deberías hablar las cosas como son”

“A él se le permitían muchas cosas y cuando yo llegué corté con eso porque priorizo el grupo por encima de la individualidad, y eso no se interpretó bien, sabía que eso me traería problemas. Intentamos ayudarlo desde el primer día que llegamos y él no entendía o no quería dejarse ayudar. Él para el grupo no era conveniente”, puntualizó el estratega.

La reacción de Kervin no se hizo esperar. Pocas horas después de que el entrenador del Independiente de Siguatepeque vertiera estas palabras, el mediocampista le respondió a través de sus redes sociales.