La primer mitad de las acciones transcurrió de forma tranquila. Pese a que hubo varios acercamientos, ambos equipos no pudieron concretar las ocasiones que crearon. Sin embargo, en la segunda mitad todo cambió.

Ante esto, el Marathón no se durmió y quiso empatar el partido. Los esmeraldas generaron dos ocasiones claras de gol pero Clayvin Zúniga no estuvo fino y no pudieron empatar.