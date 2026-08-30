Salomón Názar con las horas contadas en los Lobos de la UPNFM

Choluteca, Honduras.- Los Lobos de la UPN están firmando un torneo Apertura para el olvido, después de 5 fechas son últimos con dos unidades, cuatro goles a favor y 10 encajados.
La situación dentro del club es muy aguada luego de la derrota del viernes pasado ante Juticalpa. La directiva no entiende cómo el desempeño es tan pobre luego de la inversión realizada.
Nombres como: Carlos Mejía, Marcelo Santos, Luis Hurtado Samuel Elvir, Carter Bodden y Omar Elvir son algunos de los refuerzos que llegaron para poner al equipo en los primeros puestos del certamen liguero, pero la realidad es otra en UPN.
-Se tambalea la continuidad de Názar-
Ante este arranque de torneo tan mediocre, los altos mandos del club ya se están visualizando cambios rotundos y uno de ellos es la destitución del entrenador Salomón Názar si el barco no sale a flote.
El juego de la jornada 6 ante Real España, que se jugará el domingo que viene será importante para marcar el destino de los universitarios y del estratega de 74 años. Ya a él se le ha advertido de lo que puede suceder.
Hay que recordar que Názar también tiene deberes en el Congreso Nacional de Honduras ya que es diputado elector; sin embargo, ha sido responsable con sus labores dentro del equipo aunque los resultados no lo han acompañado.