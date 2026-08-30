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Salomón Názar con las horas contadas en los Lobos de la UPNFM

Los malos resultados no respaldan al técnico Salomón Názar en el banquillo de los Lobos de la UPNFM

  • Actualizado: 30 de agosto de 2026 a las 17:39
Salomón Názar con las horas contadas en los Lobos de la UPNFM

Salomón Názar ha sido pieza clave en muchos torneos con la UPN, pero en este no es así.

 Foto: Archivo

Choluteca, Honduras.- Los Lobos de la UPN están firmando un torneo Apertura para el olvido, después de 5 fechas son últimos con dos unidades, cuatro goles a favor y 10 encajados.

La situación dentro del club es muy aguada luego de la derrota del viernes pasado ante Juticalpa. La directiva no entiende cómo el desempeño es tan pobre luego de la inversión realizada.

Nombres como: Carlos Mejía, Marcelo Santos, Luis Hurtado Samuel Elvir, Carter Bodden y Omar Elvir son algunos de los refuerzos que llegaron para poner al equipo en los primeros puestos del certamen liguero, pero la realidad es otra en UPN.

Junior Padilla aparece en el último suspiro y le da el triunfo a Juticalpa FC ante UPNFM

-Se tambalea la continuidad de Názar-

Ante este arranque de torneo tan mediocre, los altos mandos del club ya se están visualizando cambios rotundos y uno de ellos es la destitución del entrenador Salomón Názar si el barco no sale a flote.

El juego de la jornada 6 ante Real España, que se jugará el domingo que viene será importante para marcar el destino de los universitarios y del estratega de 74 años. Ya a él se le ha advertido de lo que puede suceder.

Hay que recordar que Názar también tiene deberes en el Congreso Nacional de Honduras ya que es diputado elector; sin embargo, ha sido responsable con sus labores dentro del equipo aunque los resultados no lo han acompañado.

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Mario Jafeth Moreno
Mario Jafeth Moreno
Periodista

Licenciado en periodismo, egresado de la UNAH VS y con experiencia en el periodismo deportivos desde 2021. Actualmente laboro para Diario Diez, La Prensa y El Heraldo.

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