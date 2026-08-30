Salomón Názar con las horas contadas en los Lobos de la UPNFM

Choluteca, Honduras.- Los Lobos de la UPN están firmando un torneo Apertura para el olvido, después de 5 fechas son últimos con dos unidades, cuatro goles a favor y 10 encajados.

La situación dentro del club es muy aguada luego de la derrota del viernes pasado ante Juticalpa. La directiva no entiende cómo el desempeño es tan pobre luego de la inversión realizada.

Nombres como: Carlos Mejía, Marcelo Santos, Luis Hurtado Samuel Elvir, Carter Bodden y Omar Elvir son algunos de los refuerzos que llegaron para poner al equipo en los primeros puestos del certamen liguero, pero la realidad es otra en UPN.