Rubilio Castillo explica por qué no volvió a Motagua y se refiere al tema de Henry Figueroa

Tras el empate 1-1 en el "clásico de las emes", el delantero que ingresó de cambio en la parte de complemento habló sobre lo que representa para él enfrentar a las Águilas, el cariño que guarda por la hinchada capitalina, su frustrado regreso a la institución y también tuvo tiempo para referirse al polémico recibimiento a Henry Figueroa .

Tegucigalpa, Honduras.- Para Rubilio Castillo los partidos contra Motagua son ya una fecha marcada en el calendario y a pesar de defender los colores del Marathón , el máximo goleador histórico del Ciclón Azul no se olvida de la afición motagüense.

Sensaciones por enfrentar a Motagua.

Muy contento por volver a ver la gente con la que un día celebramos mucho, celebramos tanto, me llena de mucha satisfacción. Lastimosamente pues ya con otro color, con otra camiseta, pero bueno, esta es la institución que confió en mí, que me abrió las puertas y así que fue lindo este duelo.

¿Qué les faltó para poderse llevar los tres puntos del Nacional?

Fue un partido que dominamos, tuvimos la retención de la pelota, pero no éramos tan incisivos, no éramos tan profundos, creo que eso faltó, faltó esa profundidad para poder llegar mejor de cara al gol. El partido tampoco se dio con muchas acciones de gol, Motagua tuvo la única en el primer tiempo que fue gol cuando nosotros teníamos el manejo de la pelota. Ya en la segunda mitad mejoramos en ese aspecto, fuimos más punzantes, así que dejamos los espacios y pudimos pues corregir lo que no podíamos hacer en la primera parte que era ser profundo porque la retención de la pelota la teníamos.

Opinión sobre el recibimiento de la afición del Motagua a Henry Figueroa.

De eso no hablo yo. Yo me encargo de jugar, nada más de jugar y bueno, cada aficionado tiene su pensamiento, tiene su forma de poder expresarse hacia un jugador y se le respeta aunque a veces uno no lo comparte. Ese ya es un tema fuera de la cancha.

Feliz por vestir la camiseta de Marathón.

Me siento muy contento, es un equipo que me he abierto las puertas. Me siento muy bien acá, me han tratado de la mejor manera, es una linda institución para trabajar. Así que estamos muy felices. Esperamos poder seguir haciendo las cosas de la mejor manera para poder retribuirle toda esa confianza a la afición y al cuerpo a la dirigencia que ha confiado en mí.

Su fallido regreso al Motagua.

Respeto mucho a la afición de Motagua, respeto mucho lo que un día fue siempre lo he dicho, siempre he sido agradecido, así que siempre va a haber un opinión dividida, pero cada quien es libre de pensar lo que quiere. Yo voy con mi conciencia tranquila de que hice lo necesario para poder regresar y lastimosamente por esas terceras personas no pude.

No hubiera celebrado en caso de marcarle a Motagua.

No celebrar el gol sería por el tema de la afición que siempre estuvo alentándome, que siempre creyó en mí. Me convertí en lo que soy en el Motagua y ahora ya del otro lado pues se vio diferente, se vio bonito y tampoco puede decirte que se me trate mal acá.

Cariño por la afición motagüense.

Uno siempre trata de portarse bien con el aficionado, de poder regalar una foto y ellos siempre recuerdan todo el paso que tuve por acá. De mi parte expresarles ese agradecimiento y muy contento de poderlos ver nuevamente. Creo que fue un partido muy bonito.