  1. Inicio
  2. · Deportes

Romell Quioto y Deybi Flores la pasan mal en Arabia; se viene duelo ante una estrella

Tras la fecha FIFA, los seleccionados hondureños tuvieron participación con su club en la primera división de Arabia

  • 14 de septiembre de 2025 a las 12:04
Romell Quioto y Deybi Flores la pasan mal en Arabia; se viene duelo ante una estrella

Deybi Flores jugó todo el encuentro tras la fecha FIFA con la Selección de Honduras.

Foto: Cortesía redes

Arabia Saudita.- Segunda jornada en la Liga de Arabia Saudita y segunda derrota consecutiva para Al Najmah con la participación de los hondureños Romell Quioto y Deybi Flores en el duelo contra Al Riyadh.

Quioto y Flores comenzaron como titulares por segunda vez en la competencia y Al Riyadh se llevó el triunfo con marcador de 2-1 en el estadio Al Shabab FC Stadium.

Kervin Arriaga debutó en la Liga Española con Levante en empate ante Betis

Los goles fueron obra de Tozé y Mamadou Silla, a los minutos 1 y 19. Mientras que la visita descontó por medio de Lázaro Vinicius en el segundo tiempo, específicamente al 51.

El "Romántico" solamente vio acción en la primera parte, en el complemento no tuvo minutos. Mientras que Deybi Flores lo disputó todo el encuentro en el mediocampo.

Ambos futbolistas disputaron el 5 y 9 de septiembre los partidos contra Haití y Nicaragua de la eliminatoria de la Concacaf con la Selección de Honduras rumbo al Mundial United 2026.

Cuánto costó instalarle grama híbrida a los estadios de Tegucigalpa, SPS, La Ceiba y Juticalpa

Igual que Al Najmah, los clubes Al Kholood, Al Fateh y Al Okhdood no poseen puntos en el comienzo del campeonato saudí, donde las estrellas Cristiano Ronaldo y Karim Benzema destacan.

Precisamente el siguiente duelo del Al Najmah es contra el Al Ittihad del delantero francés Karim Benzema en el estadio Rey Abdullah de Buraidá el próximo sábado 20 de septiembre desde las 9:40 am, hora de Honduras.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias