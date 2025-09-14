Romell Quioto y Deybi Flores la pasan mal en Arabia; se viene duelo ante una estrella

Arabia Saudita.- Segunda jornada en la Liga de Arabia Saudita y segunda derrota consecutiva para Al Najmah con la participación de los hondureños Romell Quioto y Deybi Flores en el duelo contra Al Riyadh. Quioto y Flores comenzaron como titulares por segunda vez en la competencia y Al Riyadh se llevó el triunfo con marcador de 2-1 en el estadio Al Shabab FC Stadium.

Los goles fueron obra de Tozé y Mamadou Silla, a los minutos 1 y 19. Mientras que la visita descontó por medio de Lázaro Vinicius en el segundo tiempo, específicamente al 51. El "Romántico" solamente vio acción en la primera parte, en el complemento no tuvo minutos. Mientras que Deybi Flores lo disputó todo el encuentro en el mediocampo. Ambos futbolistas disputaron el 5 y 9 de septiembre los partidos contra Haití y Nicaragua de la eliminatoria de la Concacaf con la Selección de Honduras rumbo al Mundial United 2026. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.