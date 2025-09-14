  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Cuánto costó instalarle grama híbrida a los estadios de Tegucigalpa, SPS, La Ceiba y Juticalpa

Estos fueron los millones destinados para cambiarle la grama a los cuatro estadios del país

  • 14 de septiembre de 2025 a las 09:43
Cuánto costó instalarle grama híbrida a los estadios de Tegucigalpa, SPS, La Ceiba y Juticalpa
1 de 10

Honduras cuenta ahora con cuatro estadios con grama híbrida. ¿Cuánto dinero costó cada cancha y cuánto gastó en total? Esta es la información que se conoce sobre lo erogado por el gobierno en los proyectos.

Foto: EL HERALDO
Cuánto costó instalarle grama híbrida a los estadios de Tegucigalpa, SPS, La Ceiba y Juticalpa
2 de 10

El primer estadio que tuvo grama híbrida fue el Nacional de Tegucigalpa, algo que generó críticas al mencionar que hubo sobrevaloración en el proyecto.

Foto: Cortesía redes
Cuánto costó instalarle grama híbrida a los estadios de Tegucigalpa, SPS, La Ceiba y Juticalpa
3 de 10

La nueva grama del Nacional costó L32,461,691.34, algo que en su momento generó polémica llegando a ser investigado por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ante supuesta sobrevaloración.

 Foto: Cortesía redes
Cuánto costó instalarle grama híbrida a los estadios de Tegucigalpa, SPS, La Ceiba y Juticalpa
4 de 10

El segundo estadio en ser reparado, Morazán, propició un costo de L25,481,766.17, confirmó la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor) a este rotativo mediante el memorándum No. DL-576-2024 tras una solicitud de información.

 Foto: Cortesía redes
Cuánto costó instalarle grama híbrida a los estadios de Tegucigalpa, SPS, La Ceiba y Juticalpa
5 de 10

En el Morazán se prevé instalar una pantalla gigante que será donada por la empresa china de telecomunicaciones Huawei.

 Foto: Cortesía redes
Cuánto costó instalarle grama híbrida a los estadios de Tegucigalpa, SPS, La Ceiba y Juticalpa
6 de 10

Las obras de cambio de gramilla en el Municipal Ceibeño tienen un valor de L 34,892,302.11, confirmó Condepor, pagado a Obras y Desarrollos S.A. DE C.V. (ODESA).

 Foto: Cortesía redes
Cuánto costó instalarle grama híbrida a los estadios de Tegucigalpa, SPS, La Ceiba y Juticalpa
7 de 10

El estadio de La Ceiba fue el tercero en contar con grama híbrida y ya ha acogido diversos partidos de Liga Nacional y hasta un amistoso internacional entre Victoria y Herediano.

Foto: Cortesía redes
Cuánto costó instalarle grama híbrida a los estadios de Tegucigalpa, SPS, La Ceiba y Juticalpa
8 de 10

El último fue el Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa, que tendrá su primer juego este domingo 14 de septiembre entre Potros de Olancho ante Platense.

Foto: Cortesía redes
Cuánto costó instalarle grama híbrida a los estadios de Tegucigalpa, SPS, La Ceiba y Juticalpa
9 de 10

El cambio de grama en el Juan Ramón Brevé tuvo un costo de L31,652,889.54 destinados a la empresa la Compañía de Ingeniera, Finanzas y Administración S. DE R.L. DE C.V. (COINFA).

 Foto: Cortesía redes
Cuánto costó instalarle grama híbrida a los estadios de Tegucigalpa, SPS, La Ceiba y Juticalpa
10 de 10

En el caso del Nacional, está previsto que dentro del primer trimestre se inaugure la nueva gradería de sol centro, que será pintada junto a los retoques de fachada del recinto y una área de comidas planificada. La nueva gradería de sol centro tiene un costo de L132,709,040.33 pagado a la empresa Obras y Desarrollos S.A. DE C.V. (ODESA). En total, Condepor ha destinado 257,197,689.49 para reparación de los cuatro recintos deportivos.

 Foto: Cortesía redes
Cargar más fotos