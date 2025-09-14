Cuánto costó instalarle grama híbrida a los estadios de Tegucigalpa, SPS, La Ceiba y Juticalpa

En el caso del Nacional, está previsto que dentro del primer trimestre se inaugure la nueva gradería de sol centro, que será pintada junto a los retoques de fachada del recinto y una área de comidas planificada. La nueva gradería de sol centro tiene un costo de L132,709,040.33 pagado a la empresa Obras y Desarrollos S.A. DE C.V. (ODESA). En total, Condepor ha destinado 257,197,689.49 para reparación de los cuatro recintos deportivos.