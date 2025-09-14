Cuánto costó instalarle grama híbrida a los estadios de Tegucigalpa, SPS, La Ceiba y Juticalpa

Honduras cuenta ahora con cuatro estadios con grama híbrida. ¿Cuánto dinero costó cada cancha y cuánto gastó en total? Esta es la información que se conoce sobre lo erogado por el gobierno en los proyectos.
El primer estadio que tuvo grama híbrida fue el Nacional de Tegucigalpa, algo que generó críticas al mencionar que hubo sobrevaloración en el proyecto.
La nueva grama del Nacional costó L32,461,691.34, algo que en su momento generó polémica llegando a ser investigado por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ante supuesta sobrevaloración.
El segundo estadio en ser reparado, Morazán, propició un costo de L25,481,766.17, confirmó la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor) a este rotativo mediante el memorándum No. DL-576-2024 tras una solicitud de información.
En el Morazán se prevé instalar una pantalla gigante que será donada por la empresa china de telecomunicaciones Huawei.
Las obras de cambio de gramilla en el Municipal Ceibeño tienen un valor de L 34,892,302.11, confirmó Condepor, pagado a Obras y Desarrollos S.A. DE C.V. (ODESA).
El estadio de La Ceiba fue el tercero en contar con grama híbrida y ya ha acogido diversos partidos de Liga Nacional y hasta un amistoso internacional entre Victoria y Herediano.
El último fue el Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa, que tendrá su primer juego este domingo 14 de septiembre entre Potros de Olancho ante Platense.
El cambio de grama en el Juan Ramón Brevé tuvo un costo de L31,652,889.54 destinados a la empresa la Compañía de Ingeniera, Finanzas y Administración S. DE R.L. DE C.V. (COINFA).
En el caso del Nacional, está previsto que dentro del primer trimestre se inaugure la nueva gradería de sol centro, que será pintada junto a los retoques de fachada del recinto y una área de comidas planificada. La nueva gradería de sol centro tiene un costo de L132,709,040.33 pagado a la empresa Obras y Desarrollos S.A. DE C.V. (ODESA). En total, Condepor ha destinado 257,197,689.49 para reparación de los cuatro recintos deportivos.