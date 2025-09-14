Kervin Arriaga debutó en la Liga Española con Levante en empate ante Betis

Valencia, España.- El volante hondureño Kervin Arriaga debutó con el Levante de España en la jornada cuatro de LaLiga, partido que terminó empatado 2-2 ante el Real Betis. Desde su fichaje a inicios del mes de julio y tras disputar la Copa Oro, el seleccionado nacional tuvo que recuperarse de una lesión y este 14 de septiembre oficialmente ha debutado.

Arriaga lució el dorsal 16 en sus espaldas e ingresó al minuto 85 en lugar de Pablo Martínez. Durante los minutos que participó, Arriaga estuvo bastante participativo y acertó en cada pase que dio a sus compañeros. Iván Romero y Etta Enyong abrieron el camino de los goles e ilusionaron al Levante a los minutos 2 y 10 del encuentro. Pero los béticos descontaron al 45+2 por medio de Juan Camilo Hernández y al 81 emparejó Pablo Fornals.