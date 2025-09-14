Kervin Arriaga debutó en la Liga Española con Levante en empate ante Betis

Valencia, España.- El volante hondureño Kervin Arriaga debutó con el Levante de España en la jornada cuatro de LaLiga, partido que terminó empatado 2-2 ante el Real Betis.
Desde su fichaje a inicios del mes de julio y tras disputar la Copa Oro, el seleccionado nacional tuvo que recuperarse de una lesión y este 14 de septiembre oficialmente ha debutado.
Arriaga lució el dorsal 16 en sus espaldas e ingresó al minuto 85 en lugar de Pablo Martínez.
Durante los minutos que participó, Arriaga estuvo bastante participativo y acertó en cada pase que dio a sus compañeros.
Iván Romero y Etta Enyong abrieron el camino de los goles e ilusionaron al Levante a los minutos 2 y 10 del encuentro. Pero los béticos descontaron al 45+2 por medio de Juan Camilo Hernández y al 81 emparejó Pablo Fornals.
Kervin Arriaga estuvo lesionado desde su arribo a su nuevo club a inicios de agosto, por lo tanto, no estuvo en las primeras tres jornadas de la Liga Española contra Alavés, Barcelona y Elche.
Esa lesión lo marginó de estar con la Selección de Honduras en los partidos eliminatorios de la ronda final de Concacaf frente a Haití y Nicaragua rumbo al Mundial United 2026.
El siguiente compromiso de Arriaga y Levante es contra Girona el próximo sábado 20 de septiembre desde las 6:00 am, hora de Honduras.