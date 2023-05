Roberto Moreira cierra su ciclo con Motagua: “Es momento de decir adiós”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Roberto Moreira no es más jugador de Motagua. El delantero paraguayo de 36 años de edad ha confirmado su salida del conjunto azul. No hay duda que Moreira se convirtió en un referente de Motagua gracias a sus goles. Hizo 77 anotaciones en 221 juegos, siendo el extranjero con más goles en la historia de las águilas.

“Llegó el momento de decir adiós, lo primero que quiero agradecer es a la dirigencia del club Motagua por abrirme las puertas y ser parte de su historia, también me gustaría agradecer a todos los compañeros, utileros, cuerpo médico e integrantes de los distintos cuerpos técnicos con los que he tenido el placer de trabajar estos cinco años porque todos me han ayudado y con todos he aprendido algo”, dice la primera parte de la carta de Roberto Moreira.