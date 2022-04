De rivales en la escuela, a socios en YouTube: La dupla que quiere cambiar la manera de hacer periodismo deportivo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El periodismo deportivo es la rama de las ciencias de la comunicación que se centra en informar noticias sobre eventos deportivos: certámenes, jugadores, disciplinas, y también reportajes sobre lo antes mencionado. En el país el periodismo deportivo ha tenido un auge en los últimos años, con cada vez más importancia de la población sobre los temas relacionados al deporte. LEA TAMBIÉN: El Cádiz, sin “Choco” Lozano”, asalta el Camp Nou y vence 1-0 al Barcelona Pero a pesar de ese crecimiento antes mencionado, pareciera que la forma de hacer este tipo periodismo y la manera en que se da la información, es siempre la misma. No tiende a cambiar, y es por eso que ambos, tanto Ronald como José Miguel, decidieron unirse para abrir un canal de YouTube y darle un toque nuevo a la hora de transmitir una noticia deportiva.

De rivales en la escuela, a socios en YouTube

Los amigos declaran que se conocen desde sexto grado, cuando ambos estudiaban en la Shadai School, institución educativa bilingüe ubicada colonia Loarque Sur, de la capital; estaban en diferentes secciones, uno en la sección A y otro en la B, por lo que dicen eran “rivales del fútbol”. “Con Ronald nos conocemos desde sexto grado, y éramos rivales jajajaja... éramos rivales por el fútbol. Como estábamos en diferentes secciones, él en la A (Ronald Zelaya) y yo en la B (José Miguel), pues era normal que existiera esa riña cuando jugábamos potra. Ganarle a la A era satisfactorio jajajaja, el clásico cuando sos niño”, expresó José Miguel. Pero no es hasta la universidad que reglamente empiezan a llevarse más. Estudiando ambos periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), por tener clases en común, inicia esa amistad que hasta hoy perdura, todavía sin la idea del canal en Internet. “Es chistoso porque cuando me fui de la Shadai... Me fui y nunca me llevé con Ronald. Mis padres me pasaron al Instituto San Miguel, colegio en el que gradué, y volví a ver Ronald hasta la universidad, cuando me enteré que también estudiaba periodismo”, afirma José Miguel, que también añade: “Nos empezamos a juntar por las potras que amábamos entre amigos de la carrera, a las que asistimos los dos, y así fue como inició nuestra amistad”. Hablan de su amor al periodismo y cómo surge la idea de fundar el canal en YouTube ”Siempre quise ser periodista desde que era niño. Me encantaba mucho el deporte, así que me visualizaba en una profesión en la que pudiera hablar, opinar, informar sobre esto, y periodismo siempre fue la primera opción”, mencionó Ronald Zelaya sobre su vínculo con la comunicación.

“Yo también quería ser periodista. Me da risa porque cuando fui hacer el examen de la PAA, yo tenía como segunda opción periodismo, y de primera medicina, pero no me gustaba. Mi sueño no era ese, logré entrar a la facultad de ciencias de la comunicación y estoy muy feliz”, expresó José Barahona. VEA: “Tu dolor es nuestro dolor”: Los mensajes de solidaridad a CR7 tras la muerte de uno de sus gemelos La idea del canal de YouTube: Los Irreverentes del Fútbol “Ya siendo aleros, se nos ocurre la idea de abrir un canal de YouTube. Ya estábamos en la pandemia. La idea surge como en Septiembre de 2020, y como ambos somos locos por el fútbol, decidimos abrir el canal. Al principio costó, no nos poníamos de acuerdo sobre de qué trataría”, comenta Ronald. Cansados de ver lo mismo en programas deportivos: mismas opiniones, entrevistas, noticias, es cuando, después de comprar algunas cosas en una tienda, se les enciende el foco de hacer un programa deportivo fuera de lo común, expresándose diferente a como suele ser. “Nosotros lo primero que pensamos es que ‘esta dupla va a cambiar el periodismo deportivo’, y dejar de hacer los mismos comentarios, que a veces hasta aburren. A partir de ahí lo hicimos, y subimos nuestro primer vídeo que comenzó como un debate sobre distintos temas, fuese fútbol nacional o internacional”, menciona Ronald.

Pensaron en dejar el proyecto

“Comenzamos como un debate contrarreloj. Era de fútbol internacional y nacional. Iniciamos bien, pero no se veía progreso. En algún momento le dije a Ronald que ya estaba cansado, que no levantaba. Llevábamos ocho programas, pagábamos un editor personal, y tengo que admitirlo llegué a desilusionarme. Y es cuando los dos decidimos cambiar el formato, a locutar y dar las noticias con un poco de sazón, con algo de irreverencia, y de ahí surge el nombre del canal”. Desde ese entonces el canal despegó. En su primer video, ya con formato nuevo, lograron 10,000 mil visitas, decidiendo seguir así, hasta llegar a las 100,000 mil visitas en algunos de ellos. Actualmente ya cuentan con 18,000 mil suscriptores, con tendencia de mil por día.