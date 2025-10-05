Rigo Rivas sobre juego de Honduras ante Costa Rica: "Este partido es demasiado importante"

El jugador del Kocaelispor de la Segunda División del fútbol de Turquía atendió a los medios de comunicación en su llegada a suelo catracho y habló sobre su regreso a la Bicolor y la nueva oportunidad al estar en un llamado de Reinaldo Rueda.

San Pedro Sula, Honduras .- La cuenta regresiva ya comenzó y los legionarios se siguen sumando a la Selección de Honduras previo a los cruciales duelos ante Costa Rica y Haití en las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026. Uno de los que arribó este domingo 5 de octubre fue Rigoberto Rivas.

Rivas fue claro sobre la serie ante Costa Rica, y aunque algunos apuntan a un favoritismo para los ticos, él mantiene su postura que hay un "50-50", pero que el factor de estar en casa puede ser crucial para conseguir los tres puntos. Honduras recibe el jueves 9 de octubre a Costa Rica en el Morazán y posteriormente lo hará ante Haití el lunes 13 en el Nacional.

Asimismo, explicó cómo se encuentra si estado luego de estar un tiempo lesionado, las bajas en la Selección de Honduras y recordó la dolorosa eliminación ante los ticos en el repechaje de la Copa América 2024.

DECLARACIONES DE RIGOBERTO RIVAS

Nueva oportunidad de estar en la Selección: "Me siento contento de estar aquí, motivado, queremos sacar esos seis que tenemos en casa que nos daría, no el 100%, pero estaríamos cerca de clasificar a un Mundial".

Regresar a la Selección y su estado: "Estoy bien, tuve una lesión antes de la Copa Oro y estuve tres meses fuera. Gracias a Dios me he recuperado bien y los últimos partidos he agarrado ritmo".

Cómo ve el juego ante Costa Rica: "Va a ser un partido difícil, para nosotros como para ellos. Nosotros tenemos que jugar como siempre lo hemos hecho en casa, poner el público de nuestra parte, dar todo y si hacemos eso, podemos conseguir los tres puntos".

¿Costa Rica es favorita? "No te digo que sea favorita, pienso que es un 50-50, pero en casa nosotros tenemos que hacer todo lo posible para sacar los tres puntos si o si".

Las bajas de la Selección de Honduras: "Las bajas son parte del fútbol, lo siento mucho que no estén mis compañeros, pero así como no están ellos llegarán oportunidades para otros que han estado esperando, el que juegue lo hará de la mejor manera".

Semanas del fútbol hondureño contra el tico: "Este partido es demasiado importante, tenemos que concentrarnos bien para llegar de la mejor manera y después pensar en Haití".

Eliminación contra Costa Rica en repechaje para la Copa América: "Será un partido totalmente diferente, por que en ese tuvimos demasiadas bajas y si hubiera estado el equipo completo fuera un partido diferente y vamos a ver el jueves, jugaremos en casa".

La competencia por su costado: "La competencia es buena, si más jugadores hay, mejor es para la Selección. Hay un lindo grupo, competición sana y eso hace bien al equipo".

Mensaje a la afición: "Que vengan al estadio, queremos un estadio lleno y vamos a dar todo por esos tres puntos".

Cómo está en su equipo: "Me siento bien, estuve fuera tres meses, me costó un poco regresar de la lesión, pero gracias a Dios, las cosas están yendo bien. Me queda este año y el otro".