Revés a Mbappé en el Balón de Oro: Estrella de Real Madrid elige a su favorito e impacta a todos

Madrid, España.- El defensa del Real Madrid Marc Cucurella dijo este viernes en Oviedo, la víspera del partido España-República Checa de la Liga de Naciones, que se concedería a sí mismo el Balón de Oro. Sobre a quién le daría el Balón de Oro, Cucurella contesto que se lo concedería a sí mismo y no quiso concretar si se lo daría a un jugador del Real Madrid como Kylian Mbappé o a uno del Barcelona como Lamine Yamal. "Si me tocase votar a mí, me votaría a mí mismo, por supuesto. Todos son candidatos míos y que gane el que le toque y el que sea. Voy a estar feliz y algún regalito me va a caer", apuntó en todo distendido.

Del mismo modo, Cucurella admitió este viernes que el inicio de la temporada del equipo blanco no ha sido el que se esperaba, a pesar de haber hecho buenos partidos, pero subrayó que "todo es un proceso" y que hay que dar tiempo. Preguntado por la situación del Real Madrid en lo que lleva de temporada en comparación con la etapa de felicidad que vive la selección española, Cucurella lo achacó, entre otros factores, a que en su nuevo equipo acaba de llegar un nuevo técnico, el portugués José Mourinho, mientras que en la Roja, De la Fuente lleva varios años. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Al final, todo es un proceso. En la selección, hace tiempo que tenemos al míster. Muchos de los jugadores, o la base, llevan un montón de años juntos y al final, como todo en todo en la vida, es conocerse, entender y aceptar que estamos en un proceso", reflexionó. En el caso del Real Madrid, el defensa catalán añadió: "Acabamos de empezar con un entrenador nuevo, muchos de los jugadores hemos tenido poco tiempo de pretemporada y es pronto para hablar. Quizá, el inicio no ha sido el que todos esperábamos". No obstante, se mostró confiado en que el rendimiento mejore. "Lo que se va a valorar es a final de temporada, lo que consigamos, a dónde lleguemos, y ahí es donde podremos valorar el trabajo que hemos hecho", expuso.