¿Se retira de la selección argentina? Lionel Messi anuncia que Qatar 2022 fue su último Mundial

Sumado a esto, el exjugador del Barcelona y PSG, habló sobre la entrega del Balón de Oro, galardón al que le restó importancia.

“¿Me importa el Balón de Oro? No, en esta etapa de mi vida, ya no es importante para mí. Siempre lo he dicho, los premios individuales no son lo que me importa, sino que los colectivos son los más importantes para mí. El premio más importante en este momento es la Copa del Mundo. Este es el mayor premio para mí”, cerró Lionel Messi durante la entrevista con la televisión China.

De esta forma, “La Pulga” estaría cerrando su gloriosa etapa como seleccionado nacional.