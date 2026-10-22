Los resultados que necesita Motagua si quiere avanzar a la final de Copa Centroamericana

El conjunto hondureño tuvo la oportunidad de tomar ventaja en casa, pero no logró romper el cerrojo defensivo del equipo costarricense. Ahora, los dirigidos por Javier López tendrán que jugarse la clasificación el próximo jueves 29 de octubre en el estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela .

Tegucigalpa, Honduras.- Motagua no pudo aprovechar su condición de local y empató 0-0 ante la Liga Deportiva Alajuelense en el partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026, disputado en el estadio Nacional José de la Paz Herrera.

Con la serie completamente abierta, el Ciclón Azul está obligado a conseguir un resultado favorable para alcanzar la gran final del certamen regional.

Ganar por cualquier marcador: Si Motagua consigue la victoria en Costa Rica, clasificará directamente a la final de la Copa Centroamericana.

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Empatar con goles: Un empate 1-1, 2-2 o por cualquier marcador con goles también le daría la clasificación al conjunto hondureño, gracias al criterio del gol de visitante que se mantiene en las rondas de eliminación directa de esta competición.

Empatar 0-0: Si ambos equipos vuelven a igualar sin goles, la serie terminará empatada en el marcador global y se disputarán tiempos extra. Si persiste la igualdad, el clasificado se definirá mediante lanzamientos de penal.

Perder sin marcar: Una derrota 1-0 o por cualquier marcador que le dé la ventaja global a Alajuelense dejaría eliminado al equipo hondureño.

Las Águilas tendrán que mostrar personalidad en territorio costarricense y aprovechar sus oportunidades frente a un Alajuelense que buscará hacer valer su localía para continuar en la lucha por el título.

La cita será el jueves 29 de octubre en el estadio Alejandro Morera Soto, donde Motagua se jugará su última oportunidad de meterse en la final regional.