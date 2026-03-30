RD del Congo vs Jamaica: hora y dónde ver el partido de repechaje para el Mundial 2026

Guadalajara, México.- En un partido de suma trascendencia para dos naciones en donde el fútbol se vive a flor de piel, República Democrática del Congo y Jamaica definen en el estadio Akron de Guadalajara al penúltimo clasificado al Mundial 2026. Los africanos, cabezas de serie en este repechaje intercontinental, vienen de hacer una gran campaña en su eliminatoria, en donde para quedarse con el boleto para el torneo clasificatorio en México dejaron en el camino a dos gigantes de su confederación como Camerún y Nigeria.

El golpe que dieron ante dos selecciones que lucían como favoritas y una interesante generación de futbolistas como Yoane Wissa, Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe y otros prospectos hacen soñar a los congoleños con volver a un Mundial 52 años después. Por otro lado, Jamaica viene de ganarle por la mínima a la sorprendente Nueva Caledonia y aspira a meterse en la Copa del Mundo como la séptima representante de la Concacaf. Los "Reggae Boyz", de la mano de Rudolph Speid se juegan todas sus cartas para volver al máximo evento del fútbol después de 28 años. Los caribeños centran todas sus esperanzas en futbolistas de la talla de Leon Bailey, Renaldo Cephas o Demarai Gray para volver a ser mundialistas.

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