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RD del Congo vs Jamaica: hora y dónde ver el partido de repechaje para el Mundial 2026

En su partido más importante en 28 años, los "Reggae Boyz" buscan regresar a la Copa del Mundo ante la sorprendente escuadra africana en Guadalajara

  • Actualizado: 30 de marzo de 2026 a las 14:09
RD del Congo vs Jamaica: hora y dónde ver el partido de repechaje para el Mundial 2026

República Democrática del Congo y Jamaica se juegan el pase al Mundial.

 Foto: EFE

Guadalajara, México.- En un partido de suma trascendencia para dos naciones en donde el fútbol se vive a flor de piel, República Democrática del Congo y Jamaica definen en el estadio Akron de Guadalajara al penúltimo clasificado al Mundial 2026.

Los africanos, cabezas de serie en este repechaje intercontinental, vienen de hacer una gran campaña en su eliminatoria, en donde para quedarse con el boleto para el torneo clasificatorio en México dejaron en el camino a dos gigantes de su confederación como Camerún y Nigeria.

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El golpe que dieron ante dos selecciones que lucían como favoritas y una interesante generación de futbolistas como Yoane Wissa, Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe y otros prospectos hacen soñar a los congoleños con volver a un Mundial 52 años después.

Por otro lado, Jamaica viene de ganarle por la mínima a la sorprendente Nueva Caledonia y aspira a meterse en la Copa del Mundo como la séptima representante de la Concacaf.

Los "Reggae Boyz", de la mano de Rudolph Speid se juegan todas sus cartas para volver al máximo evento del fútbol después de 28 años. Los caribeños centran todas sus esperanzas en futbolistas de la talla de Leon Bailey, Renaldo Cephas o Demarai Gray para volver a ser mundialistas.

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Hora y dónde ver

El partido entre República Democrática del Congo y Jamaica por el repechaje intercontinental para clasificar al Mundial 2026 se disputará a las 3:00 p.m. en el estadio Akron de Guadalajara.

El decisivo compromiso para definir a la cuadragésimo séptima clasificada a la Copa del Mundo será transmitido en el territorio hondureño a través de Tigo Sports.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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