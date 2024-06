Reinaldo Rueda analiza a Cuba; Choco Lozano y Palma no estarán ante Ecuador

”Cada convocatoria tiene sus complicaciones con el análisis que realizamos, también se tomaron en cuenta los microciclos que se hicieron. Estamos conscientes que tenemos algo anormal, tendremos un partido fuera de fecha FIFA, el juego contra Ecuador el 16 de junio, por eso hicimos una convocatoria ampliada por los que quedan desafectados tras el juego contra Bermudas”, dijo Rueda.

Aclaró que jugadores como Luis Palma y Choco Lozano solamente estarán contra Cuba y Bermudas, ya que el duelo ante Ecuador, al no ser en fecha FIFA, no los podrán utilizar porque sus clubes les piden se tomen sus vacaciones total porque “hay que mantener la buena relación con sus clubes y estos son muy celosos cuando no son fechas FIFA”.

“Hay futbolistas de MLS que están en competencia, no fue posible negociar con ellos. Incluso sacrifiqué a Alenis Vargas y Douglas Martínez que están en buen momento, porque no los prestarán. Por eso elegí una base de la Liga Nacional, que a eso apostamos como lo hice hace 16 años”, afirmó.