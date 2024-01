¡Rueda responde! Quioto condicionado y el reto del Honduras-Islandia

Estos juegos nos dan información importante, incluso estas dos unidades de entrenamiento han sido gratificante, positiva de poder aceptar algunos jóvenes que no venían siendo considerados por uno u otro factor, y de verdad que están muy comprometidos.

Es gratificante la receptividad de estos jugadores para la Selección de Honduras, el deseo de querer mejorar, es muy positivo. Creo que también la incorporación de cinco jugadores que estuvieron en los Juegos Panamericanos, que ya son hombres que no deben esperar tener 27 años para estar en la Selección absoluta.

Habría que esperar a que jugáramos. La idea del trabajo que hemos realizado es conservar esa base de ese trabajo realizado, pero es difícil porque en esos duelos ante México jugaron muchos del plano internacional, pero los cuatro o cinco que han venido alternando espero tengan un buen comportamiento y a partir de este partido se siga mejorando en todos los duelos y mantener esa mística por la Selección, con ese nivel de concentración como lo tuvieron ante México en Tegucigalpa y en Ciudad de México. Esperemos que nos deja hacer Islandia, pero por trayectoria nos deberíamos de imponernos.

¿Será Luis López el portero mañana y qué es lo que más le preocupa que no hay?

Vamos a trabajar y la idea es ver cómo responden los jugadores, estos dos entrenos han sido positivos. Mañana lo verán, puedo hacer seis cambios en el juego, pero independiente de quién inicia, estos entrenos son positivos para lo que se venga en marzo.

¿Cómo esté preparando a Honduras de cara a las eliminatorias al Mundial?

La ilusión es clasificarnos a la Copa América y se los dije a los jugadores, la mejor medida para darnos cuenta si tenemos nivel y casta para ir al Mundial, es jugando la Copa América, competir, esa será la meta y la ilusión. Meternos a la Copa América porque allí competiremos contra las mejores selecciones de Sudamérica y eso nos dará la muestra si tenemos selección para la clasificatoria de Concacaf.

¿Qué tanto le preocupa el tema de los delanteros y esa decisión de decirle a los jugadores que quieren ir a la Copa América?

El trabajo es global en todas las líneas, siempre queremos que los jugadores compitan, que estén en sus clubes, que jueguen porque se corre mucho riesgo.

Hay jugadores que están sin equipo, otros recién transferidos y eso impacta en el nivel, antes era que no jugaban en sus equipos, ahora es que necesitan jugar, entonces, no se puede. Lo de Luis López tiene por hábito de dedicarse tiempo para prevención de lesiones y ha valorado más y se le da libertad. No tiene lesión y después es la gran tarea, buscar como hacemos gol porque es la gran tarea de los equipos en el mundo.

Antony Lozano está sufriendo, no juega en la Liga, a veces en la Copa del Rey. Ustedes ven que en la liga el goleador es Jerry Bengtson y ojalá lo pueda tener y proyectarlo para el Mundial, pero hay que buscar a estos jóvenes para que se consoliden, también tener algún central que haga gol, porque sin gol vamos a sufrir bastante.