Reggi tras triunfo sobre Motagua: “Fuimos superiores, no nos patearon al arco”

El argentino mano derecha de Troglio afirmó que fueron justos vencedores y que Motagua no puso nunca en aprietos el resultado. Adujo que no piensa en el récord, pero que si da, bienvenido sea.

CONFERENCIA DE REGGI

No piensan en el récord: “Nosotros no pensamos en el récord, desde que llegamos a la institución es ganar todos los domingos, eso nos llevó a ganar lo que ganamos, lo que hemos logrado, pero no es porque dijimos ‘haremos un récord’, para eso necesitas ganar y no perder. Durante el trabajo de la semana era ganar para acercarnos a la punta y ese era el objetivo”