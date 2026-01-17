  1. Inicio
  2. · Deportes

Real Madrid vs Levante EN VIVO: Dónde ver partido EN DIRECTO HOY y alineaciones

El Real Madrid con goles de Kylian Mbappé y el defensor Raúl Asencio del Rosario pudo superar al Levante

  • Actualizado: 17 de enero de 2026 a las 06:51
Real Madrid vs Levante EN VIVO: Dónde ver partido EN DIRECTO HOY y alineaciones

El Real Madrid derrotó al Levante y se acercó al Barcelona en la tabla.

 Foto: EFE

Madrid, España.- El Real Madrid derrotó 2-0 al Levante en un enfurecido estadio Santiago Bernabéu luego de perder dos copa en una semana para los blancos.

El francés Kylian Mbappé, quien volvía a la titularidad este sábado tras superar un esguince en la rodilla izquierda, sufrió dos golpes en el tobillo derecho durante el calentamiento, primero de Álvaro Carreras y más tarde de Dean Huijsen, y fue atendido durante más de dos minutos por los médicos del Real Madrid.

La afición silba a Vinícius Jr y a Bellingham cada vez que tocan el balón.

La afición silba a Vinícius Jr y a Bellingham cada vez que tocan el balón.

 (FERNANDO VILLAR / EFE)

Sin embargo, el galo, tras ser tratado por los médicos, pudo seguir calentando, terminando con disparos a portería.

Mbappé, en un rondo de calentamiento, recibió un golpe de Carreras y, tras cojear durante unos instantes, se reincorporó a la dinámica de sus compañeros, hasta que volvió a recibir un golpe de Huijsen en la misma zona, por lo que fue atendido por los doctores del Real Madrid para el partido ante Levante.

Hora y dónde ver partido de Real Madrid EN VIVO

Hora: 7:00 AM

Canal: ESPN, DAZN, Directv

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias