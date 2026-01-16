  1. Inicio
Arbeloa convoca su artillería para juego de Real Madrid ante Levante ¿Y Mbappé?

El Real Madrid busca levantar cabeza luego de dejar ir la Supercopa de España y luego ser eliminado de la Copa del Rey

  • Actualizado: 16 de enero de 2026 a las 09:48
Arbeloa convoca su artillería para juego de Real Madrid ante Levante ¿Y Mbappé?

El Real Madrid es segundo en LaLiga Española, por debajo del FC Barcelona.

Madrid, España.- Kylian Mbappé, junto a Thibaut Courtois, Álvaro Carreras, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni más el canterano Álvaro Leiva, son las novedades en la segunda convocatoria de Álvaro Arbeloa como técnico del Real Madrid, con siete bajas, para medirse al Levante en su estreno en el Santiago Bernabéu en LaLiga.

A los jugadores que se encontraban en la enfermería madridista, Éder Militao y Trent Alexander-Arnold, se sumaron tras la Supercopa de España Antonio Rüdiger, Ferland Mendy y Rodrygo, y, en las últimas horas, Andriy Lunin, portero titular en la Copa del Rey que no entrenó el viernes. Sigue fuera del equipo Brahim Díaz, que disputará con Marruecos la final de la Copa África.

Fichajes: Barcelona va por delantero, lo que exige Klopp y Mbappé pide DT a Real Madrid

Tras asegurar Arbeloa en rueda de prensa que todos los jugadores que se quedaron en la capital de España el pasado miércoles, y no viajaron a Albacete, donde el Real Madrid fue eliminado de la Copa del Rey, fue por su estado físico, lesionados o con dolencias que conllevaban riesgos si recibían minutos, el técnico recupera para medirse al Levante a cinco integrantes de la primera plantilla.

Entre ellos Mbappé, que ha probado su rodilla izquierda, en la que arrastra un esguince, en dos entrenamientos. El delantero francés entra en la convocatoria y será el sábado cuando se decida si puede volver a tener minutos o se espera al martes en el duelo ante el Mónaco de la Liga de Campeones.

Técnico del Levante se refiere a futuro de Kervin Arriaga: "Tenemos suficientes en el mediocampo"

En la presencia de canteranos, con una apuesta clara de Arbeloa, se mantienen junto a los porteros habituales Fran González y Sergio Mestre, el lateral David Jiménez, el centrocampista Jorge Cestero y César Palacios.

Se caen de la lista respecto a Albacete Joan Martínez y Manuel Ángel, y es novedad Leiva. Arbeloa sigue sin contar con Thiago Pitarch, un habitual en las convocatorias de Xabi Alonso.

La convocatoria del Real Madrid para recibir al Levante

. Porteros: Courtois, Fran González y Sergio Mestre.

. Defensas: Dani Carvajal, David Jiménez, David Alaba, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras y Fran García.

. Centrocampistas: Tchouaméni, Fede Valverde, Camavinga, Arda Güler, Dani Ceballos, Jude Bellingham, Jorge Cestero, Álvaro Leiva y César Palacios.

. Delanteros: Vinícius, Mastantuono, Gonzalo y Mbappé.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

