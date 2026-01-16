Arbeloa convoca su artillería para juego de Real Madrid ante Levante ¿Y Mbappé?

Madrid, España.- Kylian Mbappé, junto a Thibaut Courtois, Álvaro Carreras, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni más el canterano Álvaro Leiva, son las novedades en la segunda convocatoria de Álvaro Arbeloa como técnico del Real Madrid, con siete bajas, para medirse al Levante en su estreno en el Santiago Bernabéu en LaLiga. A los jugadores que se encontraban en la enfermería madridista, Éder Militao y Trent Alexander-Arnold, se sumaron tras la Supercopa de España Antonio Rüdiger, Ferland Mendy y Rodrygo, y, en las últimas horas, Andriy Lunin, portero titular en la Copa del Rey que no entrenó el viernes. Sigue fuera del equipo Brahim Díaz, que disputará con Marruecos la final de la Copa África.

Tras asegurar Arbeloa en rueda de prensa que todos los jugadores que se quedaron en la capital de España el pasado miércoles, y no viajaron a Albacete, donde el Real Madrid fue eliminado de la Copa del Rey, fue por su estado físico, lesionados o con dolencias que conllevaban riesgos si recibían minutos, el técnico recupera para medirse al Levante a cinco integrantes de la primera plantilla. Entre ellos Mbappé, que ha probado su rodilla izquierda, en la que arrastra un esguince, en dos entrenamientos. El delantero francés entra en la convocatoria y será el sábado cuando se decida si puede volver a tener minutos o se espera al martes en el duelo ante el Mónaco de la Liga de Campeones.

En la presencia de canteranos, con una apuesta clara de Arbeloa, se mantienen junto a los porteros habituales Fran González y Sergio Mestre, el lateral David Jiménez, el centrocampista Jorge Cestero y César Palacios. Se caen de la lista respecto a Albacete Joan Martínez y Manuel Ángel, y es novedad Leiva. Arbeloa sigue sin contar con Thiago Pitarch, un habitual en las convocatorias de Xabi Alonso.

La convocatoria del Real Madrid para recibir al Levante