  1. Inicio
  2. · Deportes

Real Madrid confirma la lesión de Bellingham y podría ser baja ante Benfica

El club blanco confirmó el alcance de la lesión del mediocampista inglés, quien salió afectado tras el dramático triunfo ante el Rayo Vallecano

  • Actualizado: 01 de febrero de 2026 a las 15:23
Real Madrid confirma la lesión de Bellingham y podría ser baja ante Benfica

Jude Bellingham se retiró lesionado durante el partido de este domingo.

 Foto: EFE

Madrid, España.- Malas noticias en el campamento del Real Madrid. Tras la dramática victoria 2-1 ante el Rayo Vallecano, el club blanco ha confirmado el alcance de la lesión de Jude Bellingham, quien abandonó la cancha cuando solo habían transcurrido 10 minutos del compromiso liguero.

A través de un breve comunicado, los de la capital española confirmaron que Bellingham sufre de molestias en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda y agregó que estarán a la espera de su evolución médica.

Los pronósticos para una pronta recuperación del inglés no son nada favorables y desde España apuntan que se perderá la eliminatoria de Champions League ante el Benfica de José Mourinho, convirtiéndose en una baja sensible para el equipo de Álvaro Arbeloa.

Barcelona ficha a jugador, Atlético de Madrid amarra a figura y giro inesperado con Benzema en Arabia

Bellingham se suma una lista de lesionados en donde se encuentran futbolistas importantes como Eder Militao, Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy y Antonio Rüdiger.

Durante los últimos meses, las lesiones han sido un auténtico dolor de cabeza para el Real Madrid, que llega a mitad de temporada con varios futbolistas ausentes en su zona defensiva y a la espera que lo de Bellingham sea algo breve.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias