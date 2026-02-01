Real Madrid confirma la lesión de Bellingham y podría ser baja ante Benfica

Madrid, España.- Malas noticias en el campamento del Real Madrid. Tras la dramática victoria 2-1 ante el Rayo Vallecano, el club blanco ha confirmado el alcance de la lesión de Jude Bellingham, quien abandonó la cancha cuando solo habían transcurrido 10 minutos del compromiso liguero.

A través de un breve comunicado, los de la capital española confirmaron que Bellingham sufre de molestias en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda y agregó que estarán a la espera de su evolución médica.