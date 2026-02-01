Real Madrid confirma la lesión de Bellingham y podría ser baja ante Benfica

Madrid, España.- Malas noticias en el campamento del Real Madrid. Tras la dramática victoria 2-1 ante el Rayo Vallecano, el club blanco ha confirmado el alcance de la lesión de Jude Bellingham, quien abandonó la cancha cuando solo habían transcurrido 10 minutos del compromiso liguero.
A través de un breve comunicado, los de la capital española confirmaron que Bellingham sufre de molestias en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda y agregó que estarán a la espera de su evolución médica.
Los pronósticos para una pronta recuperación del inglés no son nada favorables y desde España apuntan que se perderá la eliminatoria de Champions League ante el Benfica de José Mourinho, convirtiéndose en una baja sensible para el equipo de Álvaro Arbeloa.
Bellingham se suma una lista de lesionados en donde se encuentran futbolistas importantes como Eder Militao, Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy y Antonio Rüdiger.
Durante los últimos meses, las lesiones han sido un auténtico dolor de cabeza para el Real Madrid, que llega a mitad de temporada con varios futbolistas ausentes en su zona defensiva y a la espera que lo de Bellingham sea algo breve.