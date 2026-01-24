Real España vs Olancho FC EN VIVO: Hora y canal que transmite Liga Nacional en directo

San Pedro Sula, Honduras.- Real España y Olancho FC ya se están enfrentando en el estadio Morazán de San Pedro Sula por la jornada 1 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional.

La primera jornada del torneo Clausura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras sube el telón este sábado 24 de enero y el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula es sede en la fecha inaugural.

Ambos equipos disputaron la liguilla del pasado torneo Apertura 2025-2026, pero no les alcanzó para meterse en la gran final donde finalmente el Olimpia obtuvo la corona 40 de su historia.

La Máquina mantienen su proyecto técnico con el costarricense Jeaustin Campos, además se reforzaron con Eddie Hernández, Exon Arzú, Anthony García, Roberto "Pipo" López, los argentinos David Sayago, Gonzalo Ritacco y el uruguayo Juan Capeluto.

Los Potros han sido uno de los equipos que más se reforzaron con Kevin "Choloma" López, el costarricense Gabriel Leiva, Geovanny “Virus” Martínez, Carlos Argueta, Clayvin Zúniga y el colombiano Geisson Perea, además del cuerpo técnico encabezado por cafetero Jhon Jairo López.