Real España vs Diriangén EN VIVO: Hora y canal dónde poder verlo en directo

San Pedro Sula, Honduras.- El Real España, amenazado por la eliminación de la Copa Centroamericana tras sumar dos derrotas en igual número de salidas, necesita 'ganar o ganar' este miércoles al Diriangén nicaragüense, segundo con 4 puntos que lucha por el liderato del Grupo B liderado por Municipal con 5.
Dirigido por el costarricense Jeaustin Campos, Real España, recibirá en San Pedro Sula al Diriangén con la necesidad hacer borrón y cuenta nueva en el torneo.
Los de Campos cayeron por 4-2 ante el Herediano costarricense, y por 2-1 ante el Municipal guatemalteco.
A Real España solo le sirve el triunfo a Diriangén para mantener vivas sus esperanzas de avanzar en la Copa Centroamericana, mientras que el Diriangén, buscará en su cuarta salida anticipar su paso a los cuartos de final.
Diriangén venció por 4-2 al Herediano costarricense. Empató 1-1 con Municipal y cayó por 2-1 ante el San Miguelito panameño.
Alineaciones posibles:
Real España: Luis López; Maylor Núñez, Franklyn Flores, Devron García, Jhow Benavídez; Gustavo Souza, Brayan Moya, Jack Bean Baptiste, Wesly Decas; Daniel Aparicio y Carlos Mejía.
Entrenador: Jeaustin Campos.
Diriangén: Brayan Rodríguez; Anyelo Vásquez, Germán Aguirre, Justin Cano, Alan Schönfeld; Jonathan Moncada, Matías Galvaliz, Junior Arteaga, Jason Coronel; Luis Coronel y Renzo Carballo.
Entrenador: José Giacone.
Hora y canal que transmite el partido
Estadio: Francisco Morazán.
Hora: 20:00 local
Canal: ESPN y Disney+