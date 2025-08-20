  1. Inicio
Real España vs Diriangén EN VIVO: Hora y canal dónde poder verlo en directo

El Real España llega con la obligación de ganar, no puede fallar en casa y con su gente si quiere seguir con aspiraciones de avanzar

  • 20 de agosto de 2025 a las 11:02
Real España perdió en sus dos primeros partidos en esta Copa Centroamericana.

San Pedro Sula, Honduras.- El Real España, amenazado por la eliminación de la Copa Centroamericana tras sumar dos derrotas en igual número de salidas, necesita 'ganar o ganar' este miércoles al Diriangén nicaragüense, segundo con 4 puntos que lucha por el liderato del Grupo B liderado por Municipal con 5.

Dirigido por el costarricense Jeaustin Campos, Real España, recibirá en San Pedro Sula al Diriangén con la necesidad hacer borrón y cuenta nueva en el torneo.

Los de Campos cayeron por 4-2 ante el Herediano costarricense, y por 2-1 ante el Municipal guatemalteco.

A Real España solo le sirve el triunfo a Diriangén para mantener vivas sus esperanzas de avanzar en la Copa Centroamericana, mientras que el Diriangén, buscará en su cuarta salida anticipar su paso a los cuartos de final.

Diriangén venció por 4-2 al Herediano costarricense. Empató 1-1 con Municipal y cayó por 2-1 ante el San Miguelito panameño.

Alineaciones posibles:

Real España: Luis López; Maylor Núñez, Franklyn Flores, Devron García, Jhow Benavídez; Gustavo Souza, Brayan Moya, Jack Bean Baptiste, Wesly Decas; Daniel Aparicio y Carlos Mejía.

Entrenador: Jeaustin Campos.

Diriangén: Brayan Rodríguez; Anyelo Vásquez, Germán Aguirre, Justin Cano, Alan Schönfeld; Jonathan Moncada, Matías Galvaliz, Junior Arteaga, Jason Coronel; Luis Coronel y Renzo Carballo.

Entrenador: José Giacone.

Hora y canal que transmite el partido

Estadio: Francisco Morazán.

Hora: 20:00 local

Canal: ESPN y Disney+

