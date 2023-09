Real España renueva por un año “Buba” López

El guardián no formó parte de la pretemporada del conjunto catedrático, ya que buscaba una oportunidad en el extranjero, pero el hondureño no llegó a ningún acuerdo. Municipal de Guatemala lo tentó fichar, pero el arquero no llegó al cuadro “Escarlata”.

Mientras Buba esperaba una respuesta positiva, se mantuvo entrenando con el Lone de la segunda división del fútbol hondureño. El tiempo estaba a contrarreloj para el arquero, pero finalmente estampó su rúbrica con el equipo de sus amores con el que ha ganado dos títulos de Liga Nacional (2013 y 2017).