Rafa revela que Reinaldo Rueda ha despertado más entusiasmo en la afición y se refiere a la eliminación de Olimpia

Pues la verdad que obviamente estoy triste por no poder lograr esa clasificación. Desgraciadamente no se obtuvieron los resultados. Fundamental me parece que fue el partido aquí contra CAI. Creo que fue un partido donde se tuvieron muchas oportunidades de gol. El portero de ellos fue la figura del partido, detuvo todo. Es un muy buen cancerbero. Desgraciadamente no pudimos anotar, es un gol lo que nos hizo falta, ya sea si hubiéramos hecho el gol adicional contra CAI porque se hubiera ganado y, si no, si hubiéramos hecho un gol contra Estelí en Nicaragua. No siempre se puede ganar. Yo estoy consciente de que el equipo puso el mayor de sus esfuerzos. Si bien se pudieron haber cometido errores tanto a nivel dirigencial como a nivel del cuerpo técnico y jugadores, son situaciones que hay que enfrentarlas y tratar de corregirlas. Ahora toca tratar de levantarse y enfocarse en el torneo nacional para buscar esa copa 37, que es el próximo objetivo que tiene la institución.

Muchos argumentan que la gira de pretemporada en Estados Unidos le pasó factura a Olimpia. ¿Está de acuerdo?

Por lo visto, por ejemplo en el primer partido que se jugó despué del regreso de la gira (1-1 con CAI), yo en ningún momento vi al equipo cansado. Para mí el profesor rotó mucho a los jugadores que estuvieron jugando en esos duelos, así que no siento que haya sido la causa por la cual no se pudo ganar en ese partido. El portero de ellos estuvo muy acertado y desgraciadamente nosotros a la hora de definir tuvimos la certeza, pero en ningún momento siento que fue un factor de cansancio. El equipo atacó hasta el último minuto. El hecho de haber jugado otros partidos previamente, no siento que fue algo que haya afectado el rendimiento del equipo en el torneo.