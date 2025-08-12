Real España avisa a Eddie Hernández y palpita juego ante Municipal en Copa Centroamericana

<b>Darixon Vuelto</b>, atacante de Real España, expresó antes del viaje que "los resultados no nos han salido bien, vamos con la mentalidad de ganar porque hemos hecho nuestro trabajo. El triunfo será muy importante para nosotros", destacó.Por su parte, el zaguero <b>Devron García</b>, palpitó lo que será el enfrentamiento contra Eddie Hernández, atacante catracho que milita en el Municipal de Guatemala. "Lo hemos enfrentado muchas veces, lo conocemos de la Selección, pero no solo es Eddie, hay que estar muy concentrados", sostuvo.Y agregó: "Con toda la responsabilidad que lleva el partido, esperamos gracias a Dios hacer un buen juego. Más que todo es hacer lo que nosotros sabemos hacer. Será una final para ellos también, ambos ocupamos sumar y esperamos avanzar, será un partido complicado".Devron García destacó que un empate no pasa por su mente, quieren ganar. "Vamos con mucha inteligencia, no vamos con la mentalidad de empatar. Cuidaremos nuestro arco, venimos de dos juegos así y venimos trabajando bien, estaremos muy concentrados".