Real España avisa a Eddie Hernández y palpita juego ante Municipal en Copa Centroamericana

Tegucigalpa, Honduras.- El plantel de Real España emprendió el viaje a Guatemala este martes 12 de agosto a las 9 de la mañana para medirse al Municipal por la tercera jornada de la Copa Centroamericana 2025.

Municipal y Real España jugarán este miércoles 13 de agosto desde las 8 de la noche en el estadio El Trébol de la ciudad de Guatemala por el grupo B de la competencia de la Concacaf.

En este certamen, la Máquina no tiene puntos producto de su derrota 4-2 en la visita en Costa Rica ante Herediano. Mientras que los Rojos cuentan con dos unidades. El Diriangén de Nicaragua lidera con 4 puntos.

Con Real España, se anunciaron las bajas para este compromiso por decisiones técnicas: Daniel Carter Bodden y Daylor Cacho. Si emprendieron el viaje Buba López, quien estaba lesionado y el delantero argentino Mathías Rotondi, con paso por Municipal.