Otro jugador se va de Olimpia, sorpresa con Chirinos y se preparan para enfrentar a Real España

Olimpia se prepara para enfrentar a Real España por la jornada 5 de Liga Nacional. Así fue su entreno de este martes en el CAR José Rafael Ferrari.
El Club Deportivo Olimpia realizó este martes 12 de agosto su sesión de entreno mañanera en el CAR José Rafael Ferrari.
Los Albos llegan adoloridos tras haber perdido su racha de 11 triunfos al hilo tras empatar 2-2 en el último partido ante Juticalpa FC.
Ahora deberán levantar cabeza para enfrentarse este fin de semana ante Real España por la jornada 5 del Apertura 2025.
Eduardo Espinel reunió a sus dirigidos minutos antes del arranque del compromiso para realizar una pequeña oración.
Michael Chirinos se recupera de una lesión que lo mantuvo fuera de las canchas durante varias semanas. Ya se puso a las ordenes del equipo.
La sesión de entreno arrancó con ejercicios de calentamiento con bandas.
Los futbolistas se pusieron a tono para arrancar los trabajos de más exigencia.
Jorge Álvarez es otro de los jugadores lesionados en el plantel merengue. El volante hizo trabajo diferenciado con el preparador físico.
El jovencito Bryan Saenz trabaja fuertemente para hacerse un lugar en la alineación titular de Eduardo Espinel.
Una de las sorpresas en este entreno es que el delantero Alberth Elis no se hizo presente.
"La Panterita" está en los preparativos finales para su nuevo viaje al extranjero, donde continuará su carrera futbolística. Elis dejó entrever que no seguiría en Olimpia y su destino será nuevamente Portugal, país donde ya dejó una buena impresión en el pasado.
Olimpia ha sido tocado por las salidas de jugadores, ya perdió a Carlos Pineda y Julián Martínez, dos de sus figuras.
Así fueron captados Arboleda, Bengtson y Edwin Rodríguez realizando trabajos con balón.
Dereck Moncada es otro de los jugadores que han destacado en este arranque de temporada y se pone a tono para golear a la Máquina.
José García se postula como uno de los candidatos a suplir la ausencia de Julián Martínez en la zona baja del Rey de Copas.
Cabe destacar que Olimpia descansa entresemana y no verá acción en la Copa Centroamericana de Concacaf.