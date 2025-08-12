  1. Inicio
Otro jugador se va de Olimpia, sorpresa con Chirinos y se preparan para enfrentar a Real España

Jugadores lesionados y la figura que se va del equipo; así fue el entreno de Olimpia previo a enfrentar a Real España en Liga Nacional

  • 12 de agosto de 2025 a las 10:12
Olimpia se prepara para enfrentar a Real España por la jornada 5 de Liga Nacional. Así fue su entreno de este martes en el CAR José Rafael Ferrari.

Fotos: David Romero / EL HERALDO
El Club Deportivo Olimpia realizó este martes 12 de agosto su sesión de entreno mañanera en el CAR José Rafael Ferrari.

 Fotos: David Romero / EL HERALDO
Los Albos llegan adoloridos tras haber perdido su racha de 11 triunfos al hilo tras empatar 2-2 en el último partido ante Juticalpa FC.

Fotos: David Romero / EL HERALDO
Ahora deberán levantar cabeza para enfrentarse este fin de semana ante Real España por la jornada 5 del Apertura 2025.

Fotos: David Romero / EL HERALDO
Eduardo Espinel reunió a sus dirigidos minutos antes del arranque del compromiso para realizar una pequeña oración.

Fotos: David Romero / EL HERALDO
Michael Chirinos se recupera de una lesión que lo mantuvo fuera de las canchas durante varias semanas. Ya se puso a las ordenes del equipo.

 Fotos: David Romero / EL HERALDO
La sesión de entreno arrancó con ejercicios de calentamiento con bandas.

Fotos: David Romero / EL HERALDO
Los futbolistas se pusieron a tono para arrancar los trabajos de más exigencia.

Fotos: David Romero / EL HERALDO
Jorge Álvarez es otro de los jugadores lesionados en el plantel merengue. El volante hizo trabajo diferenciado con el preparador físico.

Fotos: David Romero / EL HERALDO
El jovencito Bryan Saenz trabaja fuertemente para hacerse un lugar en la alineación titular de Eduardo Espinel.

Fotos: David Romero / EL HERALDO
Una de las sorpresas en este entreno es que el delantero Alberth Elis no se hizo presente.

Fotos: David Romero / EL HERALDO
"La Panterita" está en los preparativos finales para su nuevo viaje al extranjero, donde continuará su carrera futbolística. Elis dejó entrever que no seguiría en Olimpia y su destino será nuevamente Portugal, país donde ya dejó una buena impresión en el pasado.

 Fotos: David Romero / EL HERALDO
Olimpia ha sido tocado por las salidas de jugadores, ya perdió a Carlos Pineda y Julián Martínez, dos de sus figuras.

Fotos: David Romero / EL HERALDO
Así fueron captados Arboleda, Bengtson y Edwin Rodríguez realizando trabajos con balón.

Fotos: David Romero / EL HERALDO
Dereck Moncada es otro de los jugadores que han destacado en este arranque de temporada y se pone a tono para golear a la Máquina.

Fotos: David Romero / EL HERALDO
José García se postula como uno de los candidatos a suplir la ausencia de Julián Martínez en la zona baja del Rey de Copas.

Fotos: David Romero / EL HERALDO
Cabe destacar que Olimpia descansa entresemana y no verá acción en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Fotos: David Romero / EL HERALDO
