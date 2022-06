¿Raúl Cáceres es opción para ser Director Técnico de Olimpia?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En estos momentos el técnico hondureño Raúl Cáceres se encuentra en una etapa de reflexión de su carrera deportiva. Sus días los vive en un estudio desde su casa y en compañía de su familia. Cáceres nos dijo que ha cerrado el libro de su amargo episodio con los Lobos de la UPNFM.



De momento se la pasa en casa, estudiando y analizando su futuro. Esperando ofertas. Contesta nuestra llamada, pero no está del todo seguro en atendernos. Suspira y nos dice sí y que sea breve la charla con grupo Opsa.



¿Tiene ofertas?

“Bueno, sigo en espera y ahora estoy en unas capacitaciones. Estoy viviendo de manera diferente la última fase del torneo, descansando y aprovechando a mi familia”.

Asimismo, exteriorizó que su etapa con los Lobos de la UPNFM fue de mucho aprendizaje, pese a haber quedado en el último lugar con 15 puntos en el Torneo Clausura.



Recordó que dejó la riendas del equipo “porque no había un buen ambiente laboral”. Al final fue buena (su paso con los Lobos), pese a todo con una nueva experiencia, eso sí, nada que ver con lo que esperaba (por los malos resultados). “Capitalizo todo lo que me pasó a través de la toma de decisiones que me van enseñando día a día a pesar de haber vivido este torneo que fue algo inesperado y para el olvido”, apuntó el DT hondureño.

Seguidamente reflexionó que en su paso por la UPN le faltó conocer más a su grupo de trabajo y en darle oportunidades a las nuevas generaciones de jugadores del equipo capitalino.



“Me atuve mucho a la cantidad de puntos y dejé de hacer cosas como consolidar algunos jóvenes”, dijo de forma sincera Rául Cáceres.

En otro apartado, Cáceres aseguró que su relación con los directivos de la UPNFM fue buena, pero de manera laboral. “Este es un caso cerrado y de momento esperaré otras oportunidades, caso contrario, me estaré capacitando fuera de país”.

¿Está en su radar dirigir equipos grandes? Se le preguntó. “Claro que sí. Esas son mis aspiraciones y espero que en un momento dado se den”, respondió a la vez que afirmó que no tiene ofertas.

¿Se le ha acercado Olimpia? “No, en lo más mínimo. En lo absoluto. De momento me seguiré capacitando”.

El estratega había tomado a la manada en junio de 2021 después que el entrenador Salomón Nazar no haya aceptado los términos de renovación que el club le ofreció.

En total, Raúl dirigió un total de 36 partidos acumulando 42 puntos producto de 11 triunfos y 9 empates, perdió 16 partidos y en la tabla general ha finalizado en el séptimo lugar con 42 puntos.