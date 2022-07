Rafael Villeda: “A ganar la Liga y Concacaf League”

COMAYAGUA, HONDURAS.- Sus asuntos personales le han impedido estar in situ observando los juegos de su amado Olimpia , pero a través de la pantalla ha visto el accionar del equipo de Pedro Troglio en los cinco fogueos en suelo estadounidense.

Maciel le satisface mucho

El Toro no continuará en Cerro Largo de Uruguay. Un gol en 16 duelos no avaló su continuidad. “Conocemos su capacidad y quizás no ha tenido el rendimiento deseado en estas experiencias a nivel internacional, pero vendrá a aportar mucho”, avisó antes de contar que “no ha sido fácil” encontrar el lateral izquierdo extranjero que pidió Troglio.

Lo que sí le alegra es ver a Yan Maciel. Tres goles en cinco juegos y muchos destellos de calidad hacen que el brasileño llene el ojo del hombre fuerte del Albo.

“Las expectativas son altas tras lo mostrado y su rendimiento nos satisface. Desde el momento que decidimos contratarlo sabíamos que era un jugador con muy bien pie, con posibilidades de anotar. Es lo que esperábamos”, sentenció.

Eso sí, previo a marcar el adiós, el dirigente dijo que Comayagua, Danlí y San Pedro Sula son las opciones para que el Albo juegue de local, ante la imposibilidad de utilizar el Nacional de Tegucigalpa.

