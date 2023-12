Rafa Villeda habla sobre el futuro de Troglio y fichajes de Najar y Quioto

¿Fue mérito de Motagua o es que Olimpia jugó mal?

Motagua hizo un buen trabajo y evitaron que Olimpia hiciera lo que estaba acostumbrado, esa fue la virtud de ellos porque las ocasiones de gol fueron parejas, pero si hicieron un gran trabajo evitando que nuestro mediocampo generará, pero ahora nuestro cuerpo técnico y jugadores ya saben lo que intentará Motagua y nuestros muchachos deben demostrar su capacidad para alcanzar el título.

¿Cree que este formato de competencia es justo?

Sí me parece injusto el formato porque hemos hecho una gran temporada y no cerrarlo con el campeonato me parece injusto, pero no es de merecer, es de hacer los goles y tocará enfrentarlos, creo que en Costa Rica tienen algo más justo porque si Saprissa no superaba a Herediano estos partidos, podía volver a jugar contra ellos en una gran final porque habían sido líder en las vueltas, pero así es el formato acá y esperamos el jueves se pueda mezclar la justicia por lo hecho en el torneo con méritos por lo hecho en el partido y alcanzar el título.

¿Se llamaría fracaso no ser campeón tras ser invicto todo el torneo?

Una temporada como esta sería difícil llamar fracaso no conseguir el título por la temporada, somos conscientes que no vamos a ganar todos los campeonatos, ni los mejores equipos del mundo lo consiguen, sería lamentable no cerrar con el título, pero no sería fracaso no lograr el título por lo hecho en el torneo.