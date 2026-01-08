Rafa Villeda renuncia a la Selección de Honduras y habla de fichajes en Olimpia tras salir campeón

El mandamás de los merengues celebró el bicampeonato tras el triunfo de su equipo (1-0) contra Marathón en la Gran Final del Torneo Apertura 2025-2026 en el estadio Nacional Chelato Uclés. En plena cancha y tras la coronación, Villeda habló sobre el nuevo título, Eduardo Espinel , renovaciones en el plantel, la situación de Jorge Álvarez y llenó de elogios al conjunto verdolaga.

Tegucigalpa, Honduras.- Rafael Villeda se coronó nuevamente como todo un exitoso presidente en la historia del Olimpia al llegar a los 10 títulos del fútbol hondureño, conquistando la Copa 40 para el Viejo León bajo su mandato.

"Nos sentimos muy contentos, agradecidos con Dios por esta bendición que nos da de poder celebrar una Copa más, gracias a toda esta afición que dijo presente en gran número y a lo largo del torneo siempre han dicho presente apoyando al equipo ya sea aquí en el Nacional o en los partidos de visita, siempre sentimos el respaldo de la afición a donde quiera que vayamos", empezó diciendo.

Afortunadamente, gracias a Dios, el equipo, los jugadores, el cuerpo técnico se disponen a entregar lo mejor de sí, tenemos jugadores con una gran capacidad y un cuerpo técnico que toma muy buenas decisiones, nos sentimos muy contentos de que la 40 allá podido llegar a casa.

Lo comentaba con mi primo el abogado Rivera que también es parte de todo esto, con la directiva del club y me recordaba mucho del pase que Alex le hizo a Denilson en aquella final contra Real España, un pase preciso y en aquella jugada Denilson también tuvo la certeza de cabecear justo al lugar donde no podía llegar el portero del Real España y en este caso pues Pinto controló bien la pelota, el regate muy bueno y le quedó con esa posibilidad que tiene cuando define de esa manera y la verdad que fue una gran emoción porque sentía que el partido se iba a definir por un gol.

¿Qué pensó cuando Jorge Álvarez controla de pecho la pelota, se la pasa a Edwin Rodríguez, se la devuelve, filtra para Pinto y mira ese recorte para adentro?

Con los nervios de siempre, lo que implica estar disputando un partido de estos, de Gran Final ante un gran rival, la verdad que Marathón mis respetos, han hecho un gran trabajo, va a dar la lucha por un buen rato con este plantel y cuerpo técnico, nos sorprendió a lo largo del torneo, han hecho un excelente campeonato. Me imaginaba un partido bastante disputado, apretado y gracias a Dios nosotros tuvimos esa genialidad entre estos muchachos que se combinaron para lograr ese gol con José Mario Pinto definiendo, era de aprovechar las oportunidades que se presentaran y gracias a Dios nosotros la pudimos aprovechar y lograr esa diferencia mínima, pero porque así iba a ser la cosa, por lo apretado de los dos planteles.

Presidente, no es habitual que se renueve a un entrenador previo a cerrar un campeonato y ustedes lo hicieron con Eduardo Espinel...

Entre todos hicimos un análisis del rendimiento que estaba teniendo el equipo de la mano del profe y la verdad que los números lo avalaban, había sido campeón el primer semestre, estábamos a las puertas de jugar esta gran final. La oportunidad que le está dando a los muchachos jóvenes, hoy vimos algunos jugadores que celebran su primera copa y eso nos llena de mucha satisfacción y vemos que esa transición que se debe dar entre un plantel y los nuevos miembros del equipo para las futuras generaciones se está dando esa transición y eso era más que evidente y por obvias razones todos deseábamos de que el profesor pudiera continuar con el equipo y gracias a Dios se vuelve a confirmar ahora con la obtención del título, ha logrado ganar los dos campeonatos. Nos sentimos agradecidos con él por el trabajo, por su conocimiento, por su manera de ser que definitivamente demuestra que la junta directiva tomó una muy buena decisión en el momento inicial de traerlo en enero del año pasado.

Renovación de Yustin Arboleda, Michaell Chirinos, ¿quiénes más se renuevan y quiénes se va?

Vamos a sentarnos ahora, que más se va a poder hacer, que jugadores no continúan, son decisiones que las vamos a tomar en estos días de vacaciones de los jugadores, el cuerpo técnico tendrá también sus vacaciones, pero dentro de esas vacaciones el cuerpo técnico y nosotros estaremos trabajando en tomar decisiones en cuanto al plantel y esperamos poder tomar las mejores decisiones para encarar lo más importante que se viene en este primer semestre de 2026 que es el torneo internacional.

Ofertas por figuras del Olimpia

Vamos a platicar, hay algunos por los que han habido ofertas. Vamos a esperar en estos próximos días. En el caso de Jorge Álvarez hasta el momento no hemos tenido una propuesta concreta por él, vamos a esperar, analizar la situación, pero él tiene contrato por un buen tiempo con el club. Trataremos de ver si se presenta una buena oportunidad para él, tendrá las puertas abiertas para poder salir.

Mensaje a la afición del Olimpia

Agradecerles por el apoyo que nos han brindado a lo largo de todo este campeonato. Siempre lo he reiterado que mientras trabajemos todos juntos, nosotros como directiva, el cuerpo técnico, jugadores y sobre todo la mejor afición del mundo como es la del Olimpia, empujamos todos juntos en la misma dirección vamos a obtener muy buenos resultados.

Ahora van por la Copa 41....

Tocará ir por ella porque así es Olimpia, Olimpia siempre tiene que tratar de buscar, ganar cada uno de los campeonatos que le toque enfrentar.

Olimpia siempre responde, pero con esto cómo se toma el fracaso de la selección nacional de Honduras que no clasificó a la Copa del Mundo

El fútbol hondureño esta necesitado de estos espectáculos. Obviamente viene un proceso largo en cuanto a la selección, independientemente de lo que pasó en noviembre, debemos seguir apoyando a la Bicolor, creo que los rivales también han mejorado mucho como lo vimos en esta eliminatoria donde avanzaron más los equipos del Caribe y demuestra que no debemos de menospreciar. Aquí todos tenemos que mejorar y por eso decía lo de los formatos que se de más oportunidad de demostrar la calidad que la mediocridad, por ejemplo, de 11 equipos clasifican 6. Los últimos partidos no fueron relevantes, entonces hay que poner atención a eso.

Más allá de que es año Mundialista ¿Sigue firme en la Comisión de Selecciones?

No hemos tenido una conversación al respecto, pero la Comisión de Selecciones no tiene sentido para lo que viene de parte de la Federación de Fútbol. Yo en lo personal, sinceramente quisiera seguir en el puesto, pero ya han sido varias Eliminatorias en las que he participado y en las últimas 3 no se obtuvieron los resultados y hay que darle oportunidad a otra gente que se puede incorporar y ver si traen mejores ideas y decisiones para que se puede lograrse el objetivo de clasificar al Mundial.

¿Se desmarca con esto de la Comisión de Selecciones? ¿Y el por qué de su decisión?

He estado en las últimas 5 Eliminatorias, en una de ellas acompañando a nuestro presidente eterno (Rafael Ferrari), en la segunda ya con Javier y Mateo se logró clasificar a Brasil 2014 y ahora hemos fracasado en las últimas 3 hay que darle oportunidad a gente nueva que aporte nuevas ideas y de mi parte enfocarme en Olimpia.