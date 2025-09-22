¿Quién ganó el Balón de Oro 2025 hoy?: Este es el nuevo mejor jugador del mundo

París, Francia.- Este lunes 22 de septiembre todos los reflectores del mundo futbolístico apuntaron al Teatro del Châtelet, donde se celebró la ceremonia del Balón de Oro 2025, galardón que distingue al mejor jugador del planeta y que organiza la revista France Football. La capital francesa volvió a convertirse en epicentro del fútbol internacional al recibir a las máximas estrellas de distintas generaciones y regiones, en un evento que cada año capta la atención de millones de aficionados y despierta debates sobre quién debe levantar el prestigioso trofeo.

La gala no solo reunió a futbolistas en activo, sino también a leyendas y representantes de clubes, consolidándose como una cita obligada para la élite del deporte. Uno de los aspectos que generó más interés entre los seguidores es el sistema de votación. La elección del Balón de Oro se realizó con la participación de un jurado compuesto por periodistas especializados de alrededor de 100 países afiliados a la FIFA. Cada uno seleccionó a cinco jugadores, otorgándoles puntuaciones que van de 6 a 1, sumatoria que finalmente determina al ganador. Este formato busca dar un carácter global y equilibrado a la decisión, ya que los periodistas representan a naciones de todos los continentes y no únicamente a las potencias futbolísticas tradicionales. Así, se intenta garantizar una visión más amplia del rendimiento de los candidatos durante la temporada. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

NUEVO GANADOR DEL AÑO 2025

Este lunes se suma un nuevo nombre en la historia de los ganadores del premio al mejor jugador del mundo. Ousmane Dembelé es el ganador del Balón de Oro 2025.

Así quedó el top 10: 10- Nuno Mendes, 9- Donnarumma, 8- Cole Palmer, 7- Mbappé, 6- Achraf Hakimi, 5- Raphinha, 4- Salah, 3- Vitinha y 2- Lamine Yamal 1- Ousmane Dembelé. .

ÚLTIMOS GANADORES DEL BALÓN DE ORO