  1. Inicio
  2. · Deportes

¿Quién ganó el Balón de Oro 2025 hoy?: Este es el nuevo mejor jugador del mundo

Este lunes se conoció al nuevo ganador del Balón de Oro y suma su nombre a la historia del prestigioso galardón

  • 22 de septiembre de 2025 a las 11:57
¿Quién ganó el Balón de Oro 2025 hoy?: Este es el nuevo mejor jugador del mundo

La gala no solo reunió a futbolistas en activo, sino también a leyendas y representantes de clubes.

 Foto: Cortesía.

París, Francia.- Este lunes 22 de septiembre todos los reflectores del mundo futbolístico apuntaron al Teatro del Châtelet, donde se celebró la ceremonia del Balón de Oro 2025, galardón que distingue al mejor jugador del planeta y que organiza la revista France Football.

La capital francesa volvió a convertirse en epicentro del fútbol internacional al recibir a las máximas estrellas de distintas generaciones y regiones, en un evento que cada año capta la atención de millones de aficionados y despierta debates sobre quién debe levantar el prestigioso trofeo.

¿Quién vota por Honduras en el Balón de Oro 2025 y cómo se define quién es el ganador?

La gala no solo reunió a futbolistas en activo, sino también a leyendas y representantes de clubes, consolidándose como una cita obligada para la élite del deporte.

Uno de los aspectos que generó más interés entre los seguidores es el sistema de votación. La elección del Balón de Oro se realizó con la participación de un jurado compuesto por periodistas especializados de alrededor de 100 países afiliados a la FIFA. Cada uno seleccionó a cinco jugadores, otorgándoles puntuaciones que van de 6 a 1, sumatoria que finalmente determina al ganador.

Este formato busca dar un carácter global y equilibrado a la decisión, ya que los periodistas representan a naciones de todos los continentes y no únicamente a las potencias futbolísticas tradicionales. Así, se intenta garantizar una visión más amplia del rendimiento de los candidatos durante la temporada.

¡Dembélé es el ganador del Balón de Oro 2025! Lamine Yamal deberá de esperar

NUEVO GANADOR DEL AÑO 2025

Este lunes se suma un nuevo nombre en la historia de los ganadores del premio al mejor jugador del mundo. Ousmane Dembelé es el ganador del Balón de Oro 2025.

Así quedó el top 10: 10- Nuno Mendes, 9- Donnarumma, 8- Cole Palmer, 7- Mbappé, 6- Achraf Hakimi, 5- Raphinha, 4- Salah, 3- Vitinha y 2- Lamine Yamal 1- Ousmane Dembelé. .

ÚLTIMOS GANADORES DEL BALÓN DE ORO

2025 Ousmane Dembelé

2024 Rodri Hernández

2023 Lionel Messi

2022 Karim Benzema

2021 Lionel Messi

2020 No se otorgó debido a la pandemia de COVID-19

2019 Lionel Messi

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias