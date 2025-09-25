Puede enfrentar a Motagua: Esto necesita Olimpia para avanzar a semifinales de Copa Centroamericana

Tegucigalpa, Honduras.-El Club Deportivo Olimpia una vez más sacó su casta internacional y la noche de este jueves puso un pie en semifinales de la Copa Centroamericana tras vencer al Cartaginés de Costa Rica con un marcador como visitante de 1-2 por la ida de cuartos de final del torneo centroamericano. Michaell Chirinos y Jorge Benguché fueron los goleadores de un conjunto olimpista que fue superior en varios tramos del encuentro, pero un error de su portero Edrick Menjívar le dio el descuento a los ticos con tanto del experimentado delantero Marco Ureña.

El León sacó victoria del estadio José Rafael "Fello" Meza Ivancovich, pero queda un sabor agridulce ya que estuvo en ventaja por diferencia de dos dianas por varios minutos del juego.

Lo que necesita el León

Pese a ganar por un tanto más, el conjunto olimpista tiene una ventaja de oro, pues en esta fase del campeonato centroamericano el gol de visita tiene un peso especial; por ello, ahora mismo tienen un pie y medio en la siguiente fase del torneo: las semifinales. Para el compromiso de vuelta que se realizará en el estadio Nacional Chelato Uclés, al Olimpia le ajustan varios resultados, puede clasificar ganando por cualquier marcador, con un empate y en el peor de los casos hasta perdiendo en su propia casa. Los dirigidos por Eduardo Espinel se meterán dentro de los cuatro mejores del torneo internacional si llegan inclusive a perder por diferencia de un tanto. Sin embargo, si Cartaginés gana la revancha con un resultado de 2-1, el juego se estará definiendo en prórroga y si todo sigue en los tiempos extras se irán a definirlo todo en la tanda fatídica de los penales. Por su parte, si el equipo de Costa Rica se impone con una diferencia de dos goles en adelante, serán los encargados de meterse a la siguiente ronda.

Es importante mencionar que el vencedor de la llave Cartaginés vs Olimpia se enfrentará en semifinales de Copa Centroamericana al que supere la otra eliminatoria que disputan Liga Deportiva Alajuelense y Motagua, donde los azules ganaron la ida 0-1. Es decir, en la etapa de semis del torneo centroamericano existe la gran posibilidad de que albos y azules lleven el clásico de Honduras a dicho campeonato.

