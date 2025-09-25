Olimpia venció de visita a Cartaginés y sueña con semifinales de Copa Centroamericana

Cartago, Costa Rica.- ¡Así se saca la casta! Olimpia, con goles de Jorge Benguché y Michaell Chirinos, venció 1-2 al Cartaginés de Costa Rica y dio un golpe de autoridad en la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf.
Apenas al minuto 3, el “León” avisó con un tiro de esquina que generó preocupación en el área brumosa. Tres minutos después, el estadio vivió su primera polémica: un futbolista del Cartaginés cayó dentro del área merengue, pero el árbitro no dudó en sancionar simulación, disipando cualquier reclamo de los ticos.
La primera gran explosión llegó al minuto 9. José Mario Pinto, incisivo y con libertad por la izquierda, filtró un pase preciso para Michaell Chirinos, quien con un derechazo implacable abrió el marcador y puso a festejar a la numerosa afición olimpista que acompañó en Costa Rica.
El equipo local intentó reaccionar con intensidad, pero Olimpia controló los ritmos del partido. Cartaginés encontró una oportunidad a balón parado al 20’, con un tiro libre en los linderos del área, aunque sin mayor peligro para Édrick Menjívar. La respuesta blanca fue inmediata: al 14’, Pinto rozó el segundo tanto con un potente disparo que pasó besando el poste izquierdo.
La presión del campeón hondureño dio frutos nuevamente a los 38 minutos. Kevin Güity desbordó por derecha y colocó un centro medido al área; allí apareció Yustin Arboleda ganando en lo alto para servir a Jorge Benguché, quien definió de volea con un soberbio derechazo para el 0-2. Un golazo de colección que silenció a la afición local.
El Cartaginés no se rindió y al 35’ estuvo cerca del descuento con un centro venenoso que obligó a Emanuel Hernández a intervenir de manera providencial. Sin embargo, la respuesta olimpista fue todavía más contundente: al 41’, José Mario Pinto volvió a encender las alarmas con un disparo potente que se fue apenas arriba de la portería de Kevin Briceño.
Con esta victoria, Olimpia deja encarrilada la serie y confirma una vez más por qué es considerado uno de los gigantes de la región. El equipo blanco no solo mostró contundencia, sino también solidez defensiva y madurez para manejar un duelo complicado en territorio ajeno.
Cartaginés, empujado por su gente, no se dio por vencido y trató de sacudirse el dominio merengue. Al 55’, Jesús Batiz armó una gran jugada por la derecha y habilitó a Michaell Ureña, quien remató con potencia, pero Édrick Menjívar respondió con una tapada espectacular para mantener la ventaja de los hondureños.
El empuje brumoso se transformó en premio al minuto 69, cuando Ureña encontró un balón suelto en el área y, con un puntazo, venció la resistencia de Menjívar para poner el 1-2 en el marcador, encendiendo la esperanza de los locales y la euforia en las gradas. Sin embargo, el león terminó ganando 1-2 en Costa Rica.
-----------------------------------------
MINUTO A MINUTO:
FINAL DEL PARTIDO: Olimpia ganó 2-1 de visita ante Cartaginés y da un paso importante en busca de clasificar a las semifinales de Copa Centroamericana.
MIN. 9+2- Anotaba Jerry Bengtson, pero su gol fue anulado por posición adelantada.
MIN. 75- Derechazo de Pinto y estuvo a punto de marcar el tercer gol de Olimpia en el encuentro.
MIN. 68- ¡GOOOOOOOOOOOOL DEL CARTAGINÉS! Marco Ureña aprovecha la mala salida de Menjívar y de cabeza pone el descuento en el partido para los locales.
MIN. 52- Marchan 7 minutos del segundo tiempo y la intensidad ha bajado por parte de los dos equipos en el juego.
MIN. 45+2- Final del primer tiempo. Olimpia se va al descanso ganándole 2-0 al Cartaginés en el estadio José Rafael "Fello" Meza Ivankovich.
MIN. 37- ¡GOOOOOOOOOOOOL DEL OLIMPIA! Elison Rivas soltó un centro venenoso para Arboleda, quien asistió de cabeza a Benguché y puso el segundo del león en Cartago.
MIN. 34- Sale mal Menjívar en ataque del Cartaginés, afortunadamente Diego Gonzales no pudo conectar el balón de cabeza.
MIN. 32- Olimpia no pasa apuros en Costa Rica y sigue adelante en el marcador .1-0.
MIN. 19- Jesús Batiz sacó potente remate de larga distancia y estuvo a punto de poner el empate en el partido. Cerca Cartaginés.
MIN. 14- Derechazo de José Mario Pinto que se va apenas desviado del marco de Cartaginés.
MIN. 11- Chirinos prueba de larga distancia, pero Kevin Briceño logró rechazar de puños el balón.
MIN. 9- ¡UUUUUUF! Marco Ureña saca un bombazo de derecha que pegó en el horizontal del marco que defiende Edrick Menjívar.
MIN. 8- ¡GOOOOOOOOOOOOL DEL OLIMPIA! Michael Chirinos recibe un gran centro desde la banda izquierda por parte de José Mario Pinto, la prendió de volea y pone el primer gol para los Merengues en el partido.
MIN.1 - Arrancó el partido. Olimpia y Cartaginés ya se están enfrentando por los cuartos de final de Copa Centroamericana.
Edwin Rodríguez estaba en la alineación titular de Olimpia, pero no terminó los entrenamientos previos al arranque del partido. Michael Chirinos ingresa en su lugar.
-----------------------------------------
ALINEACIONES CONFIRMADAS
Cartaginés: 1- Kevin Briceño, 5- Marcelo Pereira, 7- Johan Venegas. 15- Luis Flores, 19-s Diego Gonzales, 20- Diego Mesen, 21- Marco Ureña, 22- Jesús Batiz, 23- Everardo Rubio, 24- Suhander Zuñiga y 31- José Mora.
Olimpia: 1- Edrick Menjívar, 2- Emanuel Hernández, 3- Facundo Queiroz, 5- Elison Rivas, 7- José Mario Pinto, 33- Michael Chirinos, 9- Jorge "Toro" Benguché, 15- Kevin Guiti, 19- Yustin Arboleda, 20-Axel Jamir Maldonado y 23- Jorge Álvarez.
PREVIA DEL PARTIDO
Los merengues llegan con todas sus armas, y después de lo que hizo el Motagua el martes, dando la sorpresa venciendo a Liga Alajuelense, llega con el orgullo tocado para no quedarse atrás.
“Sabemos que va a ser una eliminatoria difícil para nosotros. Al final de cuentas tenemos que trabajar los partidos para ser competitivos y sacarlos adelante”, señaló el estratega argentino del Cartaginés, Andrés Carevic.
El técnico brumoso subrayó la importancia de jugar con el respaldo de su afición. “Jugamos en nuestra casa, con nuestra gente, y tenemos que aprovechar eso”, sentenció Carevic, pues no quiere que se repita lo del Alajuela.
Mientras que el técnico del Olimpia, Eduardo Espinel, enfatizó en que deben salir a buscar goles para tener el juego controlado.
DATOS DEL PARTIDO
Hora: 8:00 PM.
Estadio: Estadio José Rafael "Fello" Meza Ivankovich.
Transmite: ESPN y Disney+