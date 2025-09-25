Será de los más lujosos de Centroamérica: Así avanza la construcción del centro comercial en el estadio Nacional

Revelan nuevos detalles sobre la construcción del centro comercial en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. Será uno de los recintos más lujosos de Centroamérica.
¡A todo vapor! Condepor sigue trabajando a "todo mecate" en la construcción del moderno centro comercial que tendrá el Estadio Nacional Chelato Uclés.
Condepor, a través de una conferencia realizada por el comisionado Mario Moncada, informó los avances de la obra y dio a conocer cómo quedará el recinto capitalino con la fachada por dentro.
"La modernización del coloso capitalino avanza con paso firme. El Gobierno, a través de Condepor, impulsa la construcción de la nueva zona comercial en el sector Sol Centro", agregó la entidad deportiva.
Este proyecto generará oportunidades para más de 200 emprendedores y comerciantes, transformando el estadio en un espacio moderno, seguro y digno para la gente, según Condepor.
Moncada recordó: “Encontramos un estadio abandonado, nos tocó rescatarlo porque recibimos un muerto”. También explicó que reconstruir sobre una obra con más de 70 años no ha sido fácil, pero los avances ya son visibles.
Condepor confirmó el inicio de la fundición de la terraza para la segunda planta del centro comercial del Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
Una postal aérea de la construcción que se está implementado en la localidad Sol Centro del Estadio Nacional Chelato Uclés.
Los trabajadores siguen la labor a todo vapor con el moderno centro comercial que tendrá el mítico recinto capitalino hondureño.
Con las obras a todo vapor, el recinto hondureño se convertirá en el primer escenario deportivo en tener un centro comercial al mismo tiempo.
Es de reseñar que el Estadio Nacional Chelato Uclés se convirtió en el primer feudo en tener engramillado híbrido en el territorio hondureño.
Será un estadio moderno cuando esté finalizada la obra del centro comercial del coloso.