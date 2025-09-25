Edwin Rodríguez se lesiona en calentamiento de Olimpia y enciende alarmas en la Selección de Honduras

Cartago, Costa Rica.- Malas noticias para Honduras, el mediocampista Edwin Rodríguez, jugador del Olimpia, recayó de su lesión muscular que lo mantenía apartado del grupo tras volver a sentir malestar mientras hacía el calentamiento con el albo para enfrentar al Cartaginés.
El jugador enciende las alarmas en la Selección de Honduras ya que estamos a dos semanas del choque ante Costa Rica por las eliminatorias a la Copa del Mundo y Rodríguez es uno de los titulares y mejores jugadores que tiene el cuadro catracho.
Edwin salió tocado del encuentro contra Nicaragua en la pasada fecha FIFA y no había tenido participación con Olimpia en todos estos partidos, pues el jugador ha sufrido mucho con los temas físicos y ahora ha vuelto a recaer. Al sentir el pinchazo, de inmediato dejó el terreno de juego para no arriesgar.
El OIimpia lo había anunciado con anterioridad en el 11 titular para enfrentar a los de Cartago, pero tras el suceso, el entrenador, Eduardo Espinel, determinó sustituirlo por Michaell Chirinos, jugador que aprovechó esta oportunidad anotando el primer gol de los melenudos.
A su regreso a Honduras, Edwin comenzará una etapa de recuperación, pues las noticias no han sido tan buenas para la Selección de Honduras que en las últimas semanas también perdió al defensor Denil Maldonado, al mediocampista David Ruiz y en el último partido, Kervin Arriaga salió con molestias frente al Real Madrid en partido que disputó con el Levante de España.