Edwin Rodríguez se lesiona en calentamiento de Olimpia y enciende alarmas en la Selección de Honduras

El mediocampista venía saliendo de una lesión muscular y apuró su recuperación para llegar al partido ante Cartaginés, pero mientras calentaba recayó.

  • 25 de septiembre de 2025 a las 20:56
Edwin Rodríguez se lesiona en calentamiento de Olimpia y enciende alarmas en la Selección de Honduras

Momento en que el delantero sale hacia los camerinos en Costa Rica.

Foto: Fútbol Digital.

Cartago, Costa Rica.- Malas noticias para Honduras, el mediocampista Edwin Rodríguez, jugador del Olimpia, recayó de su lesión muscular que lo mantenía apartado del grupo tras volver a sentir malestar mientras hacía el calentamiento con el albo para enfrentar al Cartaginés.

El jugador enciende las alarmas en la Selección de Honduras ya que estamos a dos semanas del choque ante Costa Rica por las eliminatorias a la Copa del Mundo y Rodríguez es uno de los titulares y mejores jugadores que tiene el cuadro catracho.

Olimpia venció de visita a Cartaginés y sueña con semifinales de Copa Centroamericana

Edwin salió tocado del encuentro contra Nicaragua en la pasada fecha FIFA y no había tenido participación con Olimpia en todos estos partidos, pues el jugador ha sufrido mucho con los temas físicos y ahora ha vuelto a recaer. Al sentir el pinchazo, de inmediato dejó el terreno de juego para no arriesgar.

Será de los más lujosos de Centroamérica: Así avanza la construcción del centro comercial en el estadio Nacional

El OIimpia lo había anunciado con anterioridad en el 11 titular para enfrentar a los de Cartago, pero tras el suceso, el entrenador, Eduardo Espinel, determinó sustituirlo por Michaell Chirinos, jugador que aprovechó esta oportunidad anotando el primer gol de los melenudos.

A su regreso a Honduras, Edwin comenzará una etapa de recuperación, pues las noticias no han sido tan buenas para la Selección de Honduras que en las últimas semanas también perdió al defensor Denil Maldonado, al mediocampista David Ruiz y en el último partido, Kervin Arriaga salió con molestias frente al Real Madrid en partido que disputó con el Levante de España.

Kelvin N. Coello
Kelvin N. Coello
Periodista

En medios de comunicación desde 2007. Comencé en Diario deportivo DIEZ haciendo coberturas de Legionarios, Selección Nacional y Liga Nacional. Actualmente soy el coordinador de contenidos para las ediciones impresas de GOLAZO en Diario LA PRENSA y ZONA DEPORTIVA en Diario EL HERALDO.

