Edwin Rodríguez se lesiona en calentamiento de Olimpia y enciende alarmas en la Selección de Honduras

Cartago, Costa Rica.- Malas noticias para Honduras, el mediocampista Edwin Rodríguez, jugador del Olimpia, recayó de su lesión muscular que lo mantenía apartado del grupo tras volver a sentir malestar mientras hacía el calentamiento con el albo para enfrentar al Cartaginés. El jugador enciende las alarmas en la Selección de Honduras ya que estamos a dos semanas del choque ante Costa Rica por las eliminatorias a la Copa del Mundo y Rodríguez es uno de los titulares y mejores jugadores que tiene el cuadro catracho.

Edwin salió tocado del encuentro contra Nicaragua en la pasada fecha FIFA y no había tenido participación con Olimpia en todos estos partidos, pues el jugador ha sufrido mucho con los temas físicos y ahora ha vuelto a recaer. Al sentir el pinchazo, de inmediato dejó el terreno de juego para no arriesgar.