PSG vs Aston Villa EN VIVO: Hora y dónde ver Supercopa de Europa en directo

Salzburgo, Austria.- La puesta en escena de la Supercopa de Europa , el duelo por el primer título de cada temporada, con el cara a cara entre el campeón de la Liga de Campeones y el de la Liga Europa , supone la apertura de un nuevo curso que presenta al París Saint Germain enfrentando al Aston Villa .

Con las plantillas aún por definir, incorporaciones y salidas por llegar, escasas sesiones de entrenamiento y con el inicio de las ligas a la vuelta de la esquina pero aún con sabor a verano, Salzburgo acoge la quincuagésima primera edición, con el París Saint Germain como vigente campeón y otra vez aspirante al trofeo.

El Aston Villa se mide al conjunto más poderoso del Viejo Continente y a la historia. En treinta de las ediciones fue el campeón de la liga de Campeones el que logró el primer título de cada campaña. En veinte, el éxito fue para el ganador del otro torneo. Si el club de Birmingham logra la victoria, se convertirá en el segundo campeón de la Supercopa no ganador de la Liga de Campeones desde el Zenit de San Petersburgo en 2008, uniéndose al Atlético de Madrid que, como vencedor de la Liga Europa, levantó la Supercopa en 2010, 2012 y 2018.

Mientras permanece fresco el triunfo, el primero en este torneo del París Saint Germain, en la pasada temporada, por penaltis, tras lograr equilibrar ante el Tottenham una desventaja de dos goles en los últimos minutos, Emery afronta un nuevo intento. El preparador español, en un nuevo cara a cara contra su compatriota Luis Enrique, jugará una Supercopa de Europa por cuarta vez en su carrera. Nunca la ha ganado. Disputó dos con el Sevilla, ante el Real Madrid, en el 2014, y otra frente el Barcelona, en el 2015, y la más reciente, como preparador del Villarreal, que cedió por penaltis ante el Chelsea, en el 2021.

Aspira a romper el maleficio el técnico vasco erigido en el rey de la Liga Europa, campeón cinco veces con tres equipos distintos.

El previsto el miércoles en Salzburgo será el tercer duelo en la historia entre el París Saint germain y el Aston Villa que solo cuentan con el antecedente de la ida y vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones del 2025, que sacó adelante el club parisino.

Ahora vuelven a coincidir en busca el segundo trofeo de sus respectivas historias. El club de Birmingham fue campeón en 1982 tras ganar al Barcelona. El PSG, el pasado ejercicio, tras imponerse desde los once metros al Tottenham. Y es que si el partido termina en sus noventa minutos con empate, no habrá prórroga. Directamente se lanzarán penaltis.

Gane el que gane se erigirá en el duodécimo equipo en levantar la Supercopa en más de una ocasión. Es el Real madrid, con seis trofeos, el más laureado. El Milan y el Barcelona cuentan con cinco, el Liverpool con cuatro y el Atlético Madrid, con tres. Pero si el campeón es el París Saint Germain, será el tercer club en revalidar el título después del Milan en 1990 y el Real Madrid en el 2017.